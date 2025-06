Perché ai concerti di Gazzelle ci sono tifosi della Juventus che guardano video di Allegri Agli ultimi concerti di Gazzelle ci sono tifosi della Juventus che, durante la canzone “Destri”, tirano fuori lo smartphone per video e foto di Massimiliano Allegri. Una situazione davvero molto particolare. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Allegri è uno degli allenatori italiani più titolati della storia e negli ultimi dieci anni è diventato un simbolo della Juventus dominatrice il calcio italiano. Con i bianconeri ha vinto undici trofei dal 2014 al 2019, più una Coppa Italia nel 2024 che rappresenta il suo canto del cigno con la Vecchia Signora, che poi l'ha esonerato per la sua ‘scenata' nei confronti dell'allora dirigente Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti.

I tifosi della Juve si sono identificati al 100% con Allegri nel corso della sua prima parentesi a Torino mentre nel corso della seconda (2021-2024) la tifoseria si è spaccata in maniera inesorabile, con una fazione apertamente contro l'allenatore livornese e un'altra totalmente con lui in ogni situazione. Il prossimo anno Max siederà sulla panchina del Milan ma tanti tifosi bianconeri sentono la sua mancanza e negli ultimi giorni lo stanno dimostrando in un modo davvero singolare.

Sui social si possono vedere video di persone che al concerto di Gazzelle, quando parte la canzone “Destri”, tira fuori lo smartphone non per riprendere il cantautore romano, come accade spesso in queste situazioni, ma per guardare i video di Allegri. Sembra una situazione creata con AI ma non è così.

Perché i tifosi della Juve guardano video di Allegri al concerto di Gazzelle

La domanda ora è una: Perché i tifosi della Juventus guardano video di Max Allegri ai concerti di Gazzelle? La risposta più plausibile che si può immaginare è la nostalgia e la mancanza di un allenatore in cui si erano completamente identificati e che rivorrebbero come loro timoniere ma è impossibile.

La canzone ‘Destri' parla con tono malinconico di un amore finito e molti supporter bianconeri applicano questo sentimento ad Allegri e al fatto che non allena più la Juventus: la malinconia di non avere più Max come allenatore porta molti supporter a tirare fuori il telefono quando parte la canzone di Gazzelle e questo momento è diventato un trend su Tik Tok.

Allegri e la Juventus, una storia lunga dieci anni

Massimiliano Allegri è arrivato ad allenatore la Juventus dopo l'addio di Antonio Conte a ritiro già iniziato e dopo le iniziali contestazioni (con sputi e cori molto duri a Vinovo) si è conquistato l'ammirazione di tutta la tifoseria a suon di vittorie. Dopo aver cinque campionati consecutivi (dal 2015 al 2019), quattro Coppe Italia di fila (dal 2015 al 2018), due Supercoppe italiane (2015 e 2018) e aver partecipato a due finali di Champions League (2015 e 2017); le strade di Max e della Juventus si separano nel 2019 per poi ritrovarsi nel 2021 per volontà di Andrea Agnelli.

Il secondo ciclo del tecnico livornese a Torino non è stato brillante come il primo e in bacheca finisce solo la Coppa Italia del 2024 ma i tifosi bianconeri sono molto legati alla figura di Allegri perché durante il ‘caso plusvalenze' diventò l'uomo di rappresentanza del club visto che il Cda presieduto da Andrea Agnelli si era dimesso e della nuova società non c'erano figure di spicco e di peso che potevano perorare la causa bianconera nella tempesta. Max è stato l'ancora per molti sostenitori, nonostante la sua squadra mostrasse evidenti carenze tecniche e tattiche, e per questo motivo buona parte del tifo bianconero si è schierata con lui quando diventò attore protagonista degli ultimi minuti della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ("Dov'è Rocchi?") e nel corso della premiazione punto il dito contro Giuntoli, con cui non aveva un buon rapporto e perché aveva capito che lo avrebbe sostituito con Thiago Motta nel corso dell'estate.

Allegri e la Juventus si separano il 3 giugno 2024 ma per tanti tifosi Max resta un simbolo di ‘juventinità' e questo trend social, probabilmente, è la rappresentazione di questo sentimento che non finirà mai.