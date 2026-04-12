Il video della rissa di Genoa-Sassuolo con Berardi furibondo nel tunnel ripreso dai tifosi

Il Genoa è riuscito a battere il Sassuolo nel lunch match di questa domenica di Serie A grazie al gol di Ekuban che ha consentito alla squadra di De Rossi di concludere la partita con il punteggio di 2-1. Una sfida caratterizzata però anche dalle espulsioni di Domenico Berardi e Mikael Ellertsson. Al rientro in campo delle squadre dopo l'intervallo, Genoa e Sassuolo si sono presentate sul rettangolo verde in 10 contro 10. Il rosso ai due giocatori è stato infatti estratto nel tunnel degli spogliatoi per via di una rissa tra i due giocatori.

Il video di DAZN e poi soprattutto quello di alcuni tifosi presenti sugli spalti del Ferraris, hanno ripreso cosa stesse accadendo in quel momento. Le immagini mostrano un Berardi furioso trattenuto a fatica dai suoi compagni di squadra. Il capitano del Sassuolo era rientrato sul terreno di gioco dopo aver avuto un battibecco con Sabelli. Nel tunnel poi, lo scontro verbale e fortunatamente non totalmente fisico prima con Vitinha e poi con Ellertsson intervenuto in un secondo momento. Tutto sotto gli occhi dell'arbitro che ha espulso entrambi.

Il momento in cui interviene anche Ellertsson.

Un faccia a faccia tesisissimo tra i due giocatori. Nel video si possono vedere chiaramente le reazioni dei giocatori che hanno provato in tutti i modi di fermare da un lato Berardi e dall'altro prima Vitinha e poi Ellertsson. Il direttore di gara Rapuano alla fine è stato costretto ad estrarre il cartellino rosso per entrambi i giocatori lasciando le due squadre, al rientro in campo, sempre in parità numerica ma 10 contro 10. Tutto questo al termine del primo tempo della partita e con le squadre al riposo sul parziale di 1-0 in favore del Grifone grazie al goal di Malinovskyi.

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Cos'è successo nel tunnel del Ferrarsi per scatenare il rosso a Berardi ed Ellertsson

Pare che Berardi inizialmente ce l'avesse proprio con Sabelli per qualcosa avvenuto chiaramente in campo. Evidentemente la conversazione è andata talmente oltre che Vitinha è dovuto intervenire per separarli. A un certo punto si vede proprio Ellertsson intervenire per evitare lo scontro fisico tra lo stesso Berardi e l'attaccante del Genoa. Evidentemente Rapuano doveva punire sicuramente qualcuno, non poteva far finta di non vedere. E dunque oltre a Berardi ha estratto il rosso proprio per l'ultimo intervenuto nella risa, ovvero Ellertsson.