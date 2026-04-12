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Il video della rissa di Genoa-Sassuolo con Berardi furibondo nel tunnel ripreso dai tifosi

Il video prodotto da un tifoso sugli spalti che ritrae la rissa nel tunnel degli spogliatoi ed Ellertsson. Entrambi i giocatori sono stati espulsi prima ancora di rientrare in campo per il secondo tempo di Genoa-Sassuolo.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Il Genoa è riuscito a battere il Sassuolo nel lunch match di questa domenica di Serie A grazie al gol di Ekuban che ha consentito alla squadra di De Rossi di concludere la partita con il punteggio di 2-1. Una sfida caratterizzata però anche dalle espulsioni di Domenico Berardi e Mikael Ellertsson. Al rientro in campo delle squadre dopo l'intervallo, Genoa e Sassuolo si sono presentate sul rettangolo verde in 10 contro 10. Il rosso ai due giocatori è stato infatti estratto nel tunnel degli spogliatoi per via di una rissa tra i due giocatori.

Il video di DAZN e poi soprattutto quello di alcuni tifosi presenti sugli spalti del Ferraris, hanno ripreso cosa stesse accadendo in quel momento. Le immagini mostrano un Berardi furioso trattenuto a fatica dai suoi compagni di squadra. Il capitano del Sassuolo era rientrato sul terreno di gioco dopo aver avuto un battibecco con Sabelli. Nel tunnel poi, lo scontro verbale e fortunatamente non totalmente fisico prima con Vitinha e poi con Ellertsson intervenuto in un secondo momento. Tutto sotto gli occhi dell'arbitro che ha espulso entrambi.

Il momento in cui interviene anche Ellertsson.
Il momento in cui interviene anche Ellertsson.

Un faccia a faccia tesisissimo tra i due giocatori. Nel video si possono vedere chiaramente le reazioni dei giocatori che hanno provato in tutti i modi di fermare da un lato Berardi e dall'altro prima Vitinha e poi Ellertsson. Il direttore di gara Rapuano alla fine è stato costretto ad estrarre il cartellino rosso per entrambi i giocatori lasciando le due squadre, al rientro in campo, sempre in parità numerica ma 10 contro 10. Tutto questo al termine del primo tempo della partita e con le squadre al riposo sul parziale di 1-0 in favore del Grifone grazie al goal di Malinovskyi.

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Pare che Berardi inizialmente ce l'avesse proprio con Sabelli per qualcosa avvenuto chiaramente in campo. Evidentemente la conversazione è andata talmente oltre che Vitinha è dovuto intervenire per separarli. A un certo punto si vede proprio Ellertsson intervenire per evitare lo scontro fisico tra lo stesso Berardi e l'attaccante del Genoa. Evidentemente Rapuano doveva punire sicuramente qualcuno, non poteva far finta di non vedere. E dunque oltre a Berardi ha estratto il rosso proprio per l'ultimo intervenuto nella risa, ovvero Ellertsson.

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