La Juventus piazza il colpo David nella notte: accordo con l'attaccante pronto per le visite mediche La Juventus ha raggiunto l'accordo con Jonathan David. L'attaccante canadese svincolato dal Lille ha accettato la proposta dei bianconeri ed è pronto a raggiungere Torino per le visite mediche.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jonathan David alla Juventus, accordo raggiunto. Dopo l'uscita di scena dal Mondiale per Club i bianconeri si consolano con l'arrivo ormai imminente dell'attaccante canadese pronto a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Igor Tudor. A prescindere dagli affari Kolo Muani e Victor Osimhen, la Juventus è riuscita a portarsi subito a casa il centravanti svincolato dal Lille che nell'ultima stagione con i francesi aveva messo a segno ben 25 gol e 12 assist.

Secondo il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, è stato raggiunto proprio nelle ultime ore l'accordo su ogni dettaglio con l'attaccante canadese. Un contratto a lungo termine per il giocatore di 25 anni che prevede l'approdo a breve dello stesso David a Torino per svolgere le visite mediche di rito. Seguiranno poi contestualmente i passaggi formali con test atletici e successivamente la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus di Tudor pronta ad assicurarsi un giocatore sicuramente di grande livello e necessario ai bianconeri.

David esulta dopo un gol al Borussia Dortmund in Champions.

Dopo un lungo corteggiamento alla finale la Juventus ha avuto la meglio sulle altre squadre interessate a David mettendo a segno un colpo di mercato importante trattandosi di un attaccante giovane, di prospettiva e soprattutto preso a costo zero. Per lui pare sia stato garantito uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione, più 2 milioni di bonus legati a obiettivi e prestazioni. Un investimento forte e deciso da parte della dirigenza della Juventus pronta a rinforzare il reparto offensivo prima del ritiro. L'idea sarebbe quella di fare il doppio colpo in entrata, sfruttando l'eventuale cessione di Dusan Vlahovic, ai margini del progetto sportivo bianconero.

Il piano della Juventus per prendere anche Osimhen

In tal senso va avanti anche l'affare Osimhen tra Galatasaray e Napoli. Bisognerà capire se la Juventus riuscirà a trovare l'accordo con l'entourage del giocatore per poi sedersi al tavolo del Napoli di Aurelio De Laurentiis e trattare il prezzo del cartellino del nigeriano che di certo non sarà basso. Ma Comolli e la dirigenza bianconera contano di chiudere la trattativa forti anche delle volontà del giocatore. Nel frattempo però la Vecchia Signora si è tutelata prendendo a zero un attaccante sicuramente di prospettiva.