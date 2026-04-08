Ederson-Atletico Madrid, si entra nel vivo: accordo con il giocatore, offerta pronta all’Atalanta

Sull’asse tra Bergamo e la capitale iberica può chiudersi l’ennesima operazione dopo Ruggeri, Lookman e Raspadori. Le cifre della trattativa e il nuovo contratto per il centrocampista.

La serata di Champions dell'Atletico Madrid porta con sé anche news di mercato. In campo la squadra affronta i quarti con il Barcellona, fuori dal rettangolo verde si gioca un'altra partita. Quella delle trattative e, ancora una volta, con un canale privilegiato che s'è aperto in Serie A. L'interessamento al centrocampista dell'Atalanta, Ederson, è molto più di una semplice voce ma qualcosa di tangibile: c'è stata la disponibilità del calciatore al trasferimento in Spagna (dove troverebbe l'ex compagno in nerazzurro, Ademola Lookman), c'è anche un accordo tra le parti sul contratto. E a breve, secondo gli ultimi aggiornamenti che rimbalzano dalla capitale iberica, sarà anche formalizzata una prima offerta ufficiale alla società orobica. A testimonianza di come sull'asse tra Bergamo e Madrid è possibile effettuare buoni affari. È stato così per il ritorno di Giacomo Raspadori in Italia, il passaggio del nigeriano ai colchoneros oltre a quello di Matteo Ruggeri. Allo stato dei fatti, il prossimo sarà il centrocampista brasiliano.

Le cifre della trattativa tra Atletico e Atalanta per Ederson

Quanto è disposto a offrire l'Atletico Madrid e quanto chiede la ‘dea'? La valutazione che fanno i bergamaschi è di 50 milioni di euro a fronte di un contratto in scadenza nel 2027. Una somma alta rispetto alla proposta degli spagnoli che non arriva a 40 milioni di euro: sono disposti a mettere sul piatto 35 milioni di euro più 3 di bonus.

L'accordo tra il calciatore e il club spagnolo

Il centrocampista brasiliano, intanto, ha già raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid, situazione che incanala l'operazione in senso positivo: se tutto va per il verso giusto, nella prossima estate firmerà un contratto di 5 anni con stipendio di 5 milioni a stagione e un incentivo da ricevere al momento di mettere nero su bianco (2 milioni). La trattativa è partita, ma tutto lascia presagire che alla fine della stagione un altro pezzo sulla scacchiere della Serie A cambierà scenario, indossando la maglia dei colchoneros.