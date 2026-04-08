Champions LIVE, PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid risultato in diretta: in campo alle 21

La diretta live delle partite PSG–Liverpool e Barcellona–Atletico Madrid, alle 21 si gioca l'andata dei quarti di finale di Champions League. Kvaratskhelia nel tridente con Doué e Dembélé scelto da Luis Enrique, Slot riponde con Ekitike in attacco sostenuto da Salah, Szoboszlai, Wirtz. Tra i blaugrana Flick rilancia Lewandowski rifornito da Yamal, Lopez e Rashford. Simeone punta su Alvarez e Lookman. PSG-Liverpool è visibile in diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video. Mentre Barcellona-Atletico Madrid è trasmessa sui canali di Sky Sport e NOW.