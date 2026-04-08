Champions LIVE, PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid risultato in diretta: in campo alle 21

La diretta live delle partite PSG–Liverpool e Barcellona–Atletico Madrid, alle 21 si gioca l'andata dei quarti di finale di Champions League. Kvaratskhelia nel tridente con Doué e Dembélé scelto da Luis Enrique, Slot riponde con Ekitike in attacco sostenuto da Salah, Szoboszlai, Wirtz. Tra i blaugrana Flick rilancia Lewandowski rifornito da Yamal, Lopez e Rashford. Simeone punta su Alvarez e Lookman. PSG-Liverpool è visibile in diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video. Mentre Barcellona-Atletico Madrid è trasmessa sui canali di Sky Sport e NOW.
Come arrivano PSG e Liverpool alla partita di oggi
Il Paris Saint-Germain arriva "riposato" alla partita di questa sera contro il Liverpool: la Ligue 1, infatti, ha concesso alla squadra di Luis Enrique il rinvio della sfida contro il Lens inizialmente in programma per il prossimo week-end (il recupero si giocherà il 13 maggio). Transalpini in campo con la migliore formazione possibile schierata col 4-3-3 dove spiccano gli ex "italiani" Hakimi e Kvaratskheli. I francesi possono contare anche sull'importante rientro di Barcola, inizialmente in panchina. I Reds si presentano al Parco dei Principi dopo la pesante scoppola presa in FA Cup (4-0 contro il Manchester City). Quindi in Premier League ed eliminati anche dal torneo nazionale, la Champions è l'unica strada che può riservare soddisfazioni e raddrizzare una stagione altalenante. A Parigi il Liverpool è senza Alisson tra i pali e con Isak non al meglio. Gravenberch a centrocampo insieme a Mac Allister, mentre Szoboszlai, Wirtz e Salah agiranno alle spalle di Ekitiké.
Dove vedere PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid di Champions in TV e streaming
Le due partite dell'andata dei quarti di finale di Champions si giocano alle 21 sono visibili su due piattaforme differenti. PSG–Liverpool è visibile in diretta tv, in esclusiva e in chiaro per abbonati solo su Amazon Prime Video che manderà in onda il match anche in streaming. Barcellona–Atletico Madrid, invece, sarà trasmessa su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) e in streaming su Sky Go oltre che NOW.