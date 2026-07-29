Liberali incanta la Como Cup, sinistro a giro e palla all’incrocio: il Como si gode il suo gioiellino

Il Como batte l’Al-Ula in rimonta ma non riesce a conquistare la finale della Como Cup, fermandosi ai rigori contro il Villarreal dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Fantastico gol di Mattia Liberali all’esordio con i lariani.

Mattia Liberali esulta dopo il gol.

Il Como si ferma a un passo dalla finale della Como Cup ma si gode le magie di Mattia Liberali. L'ex trequartista del Milan e del Catanzaro si è presentato al suo nuovo pubblico con un gol favoloso e ha fatto subito stropicciare gli occhi ai suoi nuovi tifosi.

Nel corso del match con il Villarreal, Liberali ha realizzato il gol del vantaggio per la squadra lariana con un sinistro a giro fantastico che ha visto la palla terminare la palla all'incrocio dei pali.

Como, sfuma la finale della Como Cup: il Villarreal passa ai rigori e vola all'ultimo atto

La formazione allenata da Cesc Fabregas aveva iniziato la serata con una convincente vittoria in rimonta per 3-1 sull'Al-Ula, ma il successivo pareggio contro il Villarreal e la sconfitta ai calci di rigore hanno consegnato agli spagnoli il pass per la finale del torneo.

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Nel primo incontro, disputato sulla distanza di 45 minuti, i lariani hanno ribaltato lo svantaggio grazie alle reti del nuovo acquisto Cuenca, di Azon e di Gabrielloni. Per quest'ultimo è arrivata la conferma dell'ottimo momento di forma dopo il gol realizzato anche nell'amichevole contro il Paris FC.

Liberali in azione durante la Como Cup.

La sfida decisiva contro il Villarreal, anch'essa della durata di 45 minuti, ha visto il Como passare in vantaggio al 27′ con Mattia Liberali. La risposta del Submarino Amarillo non si è fatta attendere ed è arrivata con Alberto Moleiro, che ha firmato il definitivo 1-1.

A decidere la qualificazione è stata quindi la lotteria dei rigori. Dal dischetto il Villarreal si è dimostrato più preciso, approfittando dell'errore di Da Cunha per conquistare il successo e staccare il biglietto per la finale di sabato, dove affronterà il Lens. Per il Como resta una buona prestazione, ma anche il rammarico di aver visto sfumare la qualificazione proprio all'ultimo ostacolo: la squadra lariana sta lavorando, sia in campo che sul mercato, in vista della sua prima storica stagione in Champions League.