Il gioiellino di mercato Mattia Liberali trascina l’Italia al debutto vincente agli Europei Under 19

Mattia Liberali ha trascinato l’Under 19 di Bollini al debutto vincente nell’Europeo di categoria contro la Serbia, guadagnandosi e segnando il rigore del momentaneo 1-0. Il talento del Catanzaro è nel mirino di Carnevali per portarlo alla Juventus.

Debutto col classico botto: 2-0 e primi punti pesanti per l'Italia Under19 di mister Bollini che ha fatto il proprio esordio in Galles nell'Europeo di categoria come previsto. Tanta la disparità tecnica e tattica con i pari età serbi che hanno evidenziato le doti di alcuni azzurrini che si sono messi subito in mostra, come Mattia Liberali che ha concluso la sua ultima stagione con la maglia del Catanzaro, dopo aver militato e debuttato con il Milan in Serie A nel 2024, e che al momento sta infiammando il calciomercato estivo.

La vittoria dell'Italia contro la Serbia nel segno di Liberali

La giovane Italia Under19 di Alberto Bollini batte 2-0 la Serbia e sale a 3 punti in classifica nel girone, senza perdere tempo e confermando le buone sensazioni in questo inizio di Europeo con una prestazione convincente che trova un match in discesa grazie a Mattia Liberali, che conquista il rigore all’11′ e lo trasforma, spiazzando Carapic. Una gara sempre sotto controllo, con Ciric che prova la giocata col cucchiaio in un primo tempo senza enormi emozioni. Nel secondo tempo la squadra di Bollini chiude il match: prima colpisce una traversa con Coletta, poi il raddoppio che arriva con l'interista Iddrissou. La Serbia tenta la reazione, ma non c'è più nulla da fare, con l'Italia ora attesa alla seconda prova, nella fase a gironi: il 2 luglio, contro la Croazia.

Mattia Liberali, il talento made in Milan che piace tanto alla Juve di Carnevali

Dunque il nome di Mattia Liberali in queste ore non è solo sulla bocca degli esperti di calciomercato, ma anche nei tabellini e nella classifica marcatori, a evidenza delle qualità indiscusse di un talentuoso trequartista tuttofare che è cresciuto all'insegna del Milan: ha debuttato nel 2024 in prima squadra i Serie A, poi ha seguito i "grandi" la scorsa estate, al seguito di un Max Allegri che lo ha aggregato nel torneo pre campionato in Asia. Poi il passaggio a fine estate, al Catanzaro, club di Serie B, a parametro zero, firmando un contratto fino al 2029.

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Ora il possibile ritorno ancora una volta in Serie A ma non più in rossonero, bensì in bianconero: a seguirlo da vicino è Carnevali, il primo estimatore, a tal punto che voleva portarlo già al Sassuolo e che potrebbe rappresentare il nuovo corso juventino, da mettere a disposizione di Spalletti per farlo crescere ancora: Liberali attualmente ha una clausola di 6 milioni, 3 destinate alle casse del Catanzaro e 3 a quelle del Milan che lo ha cresciuto.

Italia-Serbia Under 19: 2-0

Marcatori: Liberali (I) 11′ (r); Iddrissou (I) 75′.

Italia U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi (dall’88’ Marello); Liberali (dal 69′ Elimoghale), Sala, Comotto (dal 69′ Mantini); Coletta, Iddrissou, Mosconi (dal 60′ Idele). A disp.: Vannucchi, De Paoli, Wiafe, Arena, Rizzo. All.: Alberto Bollini.

Serbia U19 (4-3-3): Carapic; Petrovic, Simic, Hadzimujovic, Stojkovic; Milosavljevic; Makevic (dal 57′ Rankovic), Novicic; Ciric (dal 72′ Borovina), Damjanovic (dal 72′ Subotic), Kostic (dal 57′ Zaric). A disp.: Draskic, Pavlovic, Roganovic, Radic, Mladenovic. All.: Gordan Petric.