Lukaku può dire addio al Napoli: contatti avviati per portarlo in Major League Soccer

Romelu Lukaku può lasciare il Napoli per vivere una nuova avventura negli Stati Uniti: l’Atlanta United ha messo nel mirino il centravanti belga e ha già avviato i primi contatti per provare a convincerlo.

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli potrebbe essere arrivata al capitolo conclusivo. Dopo un periodo caratterizzato da grandi emozioni e risultati importanti, il rapporto tra l'attaccante belga e il club azzurro sembra essersi raffreddato fino a rendere sempre più probabile una separazione anticipata.

L'ultimo punto di rottura sarebbe arrivato sulla questione contrattuale. Lukaku avrebbe infatti respinto la proposta del Napoli di spalmare l'attuale ingaggio, pari a circa 7,7 milioni di euro lordi a stagione, attraverso un prolungamento di un anno rispetto all'attuale scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Uno scenario che ha aperto le porte a un possibile addio: il centravanti potrebbe lasciare non solo il Napoli, ma anche il calcio italiano, con la Major League Soccer pronta a diventare una destinazione concreta.

Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, l'Atlanta United avrebbe intensificato il proprio interesse per Lukaku e il giocatore avrebbe già dato disponibilità a valutare un trasferimento negli Stati Uniti.

L'Atlanta United accelera: primi contatti con il belga

Il club della Georgia ha individuato nell'attaccante il profilo ideale per aumentare il peso offensivo della squadra e avrebbe già iniziato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. I primi contatti sarebbero serviti soprattutto per valutare le richieste economiche del giocatore e la possibilità di trovare un'intesa sull'ingaggio, considerando lo stipendio importante percepito attualmente a Napoli.

La trattativa, però, si trova ancora in una fase iniziale. Al momento non risultano contatti diretti tra Atlanta United e Napoli, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente se tutte le parti dovessero confermare la volontà di arrivare alla separazione.

Il club azzurro, infatti, ha già fissato il prezzo del cartellino: dopo aver acquistato Lukaku dal Chelsea nell'estate 2024 per circa 30 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita destinata proprio ai Blues, la valutazione attuale del centravanti si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Un eventuale trasferimento segnerebbe la fine di un'avventura iniziata nel migliore dei modi. Lukaku lascerebbe Napoli dopo 45 presenze, 15 gol, 11 assist, uno Scudetto e una Supercoppa italiana conquistati.

Il primo anno in azzurro era stato quello dell'entusiasmo e della grande sintonia con ambiente e tifoseria, ma successivamente il rapporto ha iniziato a mostrare qualche crepa. Il grave infortunio subito nell'agosto scorso ha rappresentato un momento delicato: il belga ha scelto un percorso di recupero personalizzato, rimanendo lontano dai campi per gran parte della stagione e concentrandosi sulla preparazione in vista del Mondiale. Ora il futuro sembra portarlo lontano dall'Italia.