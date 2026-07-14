Chi è Mattia Esposito, il nuovo attaccante del Napoli che De Laurentiis ha trattato in prima persona

Mattia Esposito sarà un nuovo giocatore del Napoli. Preso dal Sorrento a 18 anni, potrebbe poi presto essere girato al Bari. De Laurentiis l’ha voluto fortemente anticipando altri club.

Di Mattia Esposito forse non tutti conoscono la storia calcistica ma chi segue il campionato di Serie C ha potuto sicuramente apprezzare questo ragazzo tutto dribbling e velocità che pare aver conquistato totalmente Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli l'ha preso superando la concorrenza di altri club interessandosi in prima persona come raccontato da Benito Starace, direttore generale del Sorrento a ‘Stile TV' nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma: "De Laurentiis è sceso in campo in prima persona". Esposito ha 18 anni e di lui se ne parla già un gran bene.

Cresciuto nella Real San Ferdinando, il giovane Mattia si è messo subito mostra venendo anche convocato dal commissario tecnico Massimiliano Favo per uno stage con la Nazionale italiana Under 18. Nel 2024 l'esordio tra i professionisti con la maglia del Sorrento in Serie C con tanto di gol al Taranto in un 6-0 cancellato poi nelle aule di tribunali per le note vicende che hanno estromettere il club pugliese dal campionato cancellando così dalle statistiche ufficiali anche la rete di Mattia. Quest'anno invece per lui 23 presenze e 1 gol ufficiale. Il Napoli si è tuffato sul giocatore garantendosi il 18enne per girarlo probabilmente poi in prestito al Bari.

Mattia Esposito in un Cavese–Sorrento.

Giocatore duttile, capace di giocare nel 4-3-3, ma anche nel 3-5-2 e anche come sottopunta, Esposito sembrava essere a un passo da altri club che si erano interessati a lui, come Atalanta e Cagliari. Il blitz del Napoli ha praticamente azzerato la concorrenza garantendo al club partenopeo un giocatore che sicuramente ha un potenziale enorme per il futuro. Da capire ora se Allegri vorrà portarlo in ritiro nel suo nuovo Napoli o girarlo direttamente in Puglia iniziando così proprio da Bari la sua nuova esperienza calcistica sotto l'ala protettrice del Napoli.

De Laurentiis ha così dimostrato di voler scommettere sulla crescita e sul suo enorme potenziale. Il giocatore ha anche pubblicato sul suo account Instagram una story in cui sembra commosso dopo il suo trasferimento al Napoli: "Ce l'ha fatta Matti". Insomma, da capire quale sarà il suo futuro ma il Napoli sta dimostrando di voler investire sui giovani come dimostrato anche dall'accordo sul rinnovo di Vergara e su altre operazioni simili fatte in sinergia col Bari.