Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta: Finanza nelle sedi del Bari e del Napoli

Perquisizioni nelle sedi di Napoli e Bari. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. L’ipotesi è quella di bancarotta. Si indaga su plusvalenza gonfiate.

Aurelio e Luigi De Laurentiis sarebbero indagati. La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della Procura barese è di bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. Al centro delle indagini ci sarebbe la cessione del portiere Elia Caprile.

Perquisizioni nelle sedi di Napoli e Bari

La Procura di Bari sta indagando per bancarotta fraudolenta e sostiene che i conti del club pugliese siano stati messi in crisi attraverso plusvalenze create ad arte sulle cessioni dei calciatori in favore del Napoli. Su ordine del procuratore Roberto Rossi nella mattinata di martedì 7 luglio sono state perquisite la sede del Bari, quella del Napoli e della Filmauro a Roma. Perquisizione anche per Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, tutti direttori sportivi, e per Graziano Battistini, ex portiere e procuratore. Sono indagati Aurelio, presidente del Napoli, e Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, per le ipotesi di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria.

L'operazione Caprile è nel mirino degli inquirenti

L'indagine pare nasca da una richiesta di liquidazione giudiziale del Bari calcio avanzata dalla Procura e da una consulenza tecnica depositata a maggio dopo la retrocessione in Serie C. Le ipotesi poste come fondamento dell'indagine riguardano le false comunicazioni sociali nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Uno dei cardini dell'operazione riguarda la cessione di Elia Caprile, che il Bari cedette per 2,2 milioni di euro al Napoli tre anni fa. Caprile in un anno e mezzo giocò pochissimo, fece da riserva a Meret, prima di essere ceduto in prestito all'Empoli e a titolo definitivo al Cagliari per circa 8 milioni. Cifra che portò il Napoli ad effettuare una plusvalenza di 7 milioni che secondo l'accusa sarebbe potuta maturare per il Bari.