Calciomercato, news di oggi 7 luglio in diretta: rilancio Inter per Khalaili, Vicario verso la Juve. Milan vicina a Gila

Su Khalaili l'Inter fa sul serio: nella giornata di ieri ufficializzata l'offerta da 20 milioni di euro: l'Union non cede, nelle prossime ore possibile il rilancio attorno ai 25 milioni. La Juve è sempre più vicina a Vicario, portiere scelto da Spalletti per il dopo Di Gregorio. Il Milan cambia in difesa: Amorim ha indicato in Gila dalla Lazio il centrale giusto. Al Napoli offerto Molina dall'Atletico, Roma su Adingra del Sunderland.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 6 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
L'Inter insiste per Khalaili, l'Union Saint Gilloise resiste: vuole 30 milioni
All'Union Saint Gilloise non si fanno sconti per Anan Khalaili. Malgrado il giocatore si sia già votato all'Inter con cui avrebbe una sorta di primo accordo per un quinquennale, c'è da risolvere il nodo cartellino con il club che resta fermo sui propri passi: 30 milioni di euro. L'Inter però insiste: dopo una prima offerta da 20 milioni ne sarebbe pronta un'altra attorno ai 25. Il giocatore e il suo entourage intanto, stanno facendo pressione per la cessione.
Napoli, l'Atletico offre Molina: Allegri valuta l'occasione
Nahuel Molina, esterno dell'Atletico Madrid, è stato offerto al Napoli che starebbe pensando sulla possibilità di prelevare il giocatore in uscita dalla Liga. La situazione è in piena evoluzione con Allegri che sta analizzando la possibilità di portare in azzurro l'esterno difensivo destro. Il classe 98 costa 18 milioni, ha un contratto fino a giugno 2027 e l'Atletico non vorrebbe perderlo a zero.
La Roma su Adingra, esterno offensivo del Sunderland
Anche la Roma si aggiunge alla schiera di club che stanno monitorando Simon Adingra, esterno offensivo destro di rientro al Sunderland, dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Monaco. Concorrenza serrata con il Lipsia che sarebbe in pole con diversi club di Premier League pronti a subentrare: valutazione di base, 24 milioni di euro
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 7 luglio 2026
Anan Khalaili è sempre più vicino all'Inter, che fa sul serio. Dopo aver incassato i favori del giocatore pronto a firmare con i nerazzurri, nella giornata di ieri è stata ufficializzata l'offerta da 20 milioni di euro. L'Union non cede ma nelle prossime ore è possibile un ulteriore rilancio attorno ai 25 milioni. La Juventus è alla ricerca di un nuovo numero 1: il club è sempre più vicino a Vicario, portiere in uscita dal Tottenham e scelto da Luciano Spalletti per il dopo Di Gregorio. Il Milan cambia in difesa: Amorim ha indicato in Gila dalla Lazio il centrale giusto, con Tomori in partenza. Al Napoli è stato offerto Molina dall'Atletico, Allegri valuta l'opzione sul fronte tecnico. Le ultime sulla Roma danno i giallorossi su Adingra del Sunderland.