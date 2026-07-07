Calciomercato, news di oggi 7 luglio in diretta: rilancio Inter per Khalaili, Vicario verso la Juve. Milan vicina a Gila

Anan Khalaili è sempre più vicino all'Inter, che fa sul serio. Dopo aver incassato i favori del giocatore pronto a firmare con i nerazzurri, nella giornata di ieri è stata ufficializzata l'offerta da 20 milioni di euro. L'Union non cede ma nelle prossime ore è possibile un ulteriore rilancio attorno ai 25 milioni. La Juventus è alla ricerca di un nuovo numero 1: il club è sempre più vicino a Vicario, portiere in uscita dal Tottenham e scelto da Luciano Spalletti per il dopo Di Gregorio. Il Milan cambia in difesa: Amorim ha indicato in Gila dalla Lazio il centrale giusto, con Tomori in partenza. Al Napoli è stato offerto Molina dall'Atletico, Allegri valuta l'opzione sul fronte tecnico. Le ultime sulla Roma danno i giallorossi su Adingra del Sunderland.