Saluti e abbracci tra i tifosi di Canada e Bosnia prima della partita: è la vera essenza dei Mondiali

A Toronto l’attesa per Canada–Bosnia si trasforma in una festa, con migliaia di tifosi che invadono le strade tra cori e colori: le due tifoserie si salutano in strada con spirito di condivisione prima del match d’esordio ai Mondiali 2026.

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L’attesa per il debutto del Canada ai Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina si è trasformata a Toronto in una vera e propria festa popolare, dove il calcio ha unito due tifoserie all’insegna della condivisione. Migliaia di sostenitori stanno raggiungendo lo stadio BMO Field, in un clima colorato e gioioso che sta avvolgendo l’intera area dello stadio.

Le strade della città sono diventate un fiume di passione: da una parte i tifosi canadesi, vestiti di rosso e bianco e guidati dal gruppo dei Voyageurs, dall’altra i sostenitori bosniaci, riconoscibili dalle maglie blu e gialle. Nonostante la rivalità sportiva, l’atmosfera è sorprendentemente distesa, con numerosi episodi di scambio tra i due gruppi, tra sorrisi, strette di mano e abbracci lungo il percorso verso l’impianto.

Le tradizionali marce pre-partita hanno contribuito a rendere ancora più suggestivo il contesto: i tifosi della Bosnia si sono radunati a Stanley Park prima di dirigersi verso lo stadio, mentre i canadesi hanno dato vita al loro corteo partendo da Trinity Bellwoods Park, confluendo poi insieme verso il BMO Field, temporaneamente rinominato per il torneo.

Canada e Bosnia, saluti e sorrisi prima del debutto: lo spirito vero dei Mondiali

Anche il resto della città si è preparato all’evento con diverse aree dedicate ai tifosi e alla visione collettiva del match. Tra queste, il FIFA Fan Festival di Fort York ha rappresentato uno dei principali punti di ritrovo, tornando pienamente operativo dopo i disagi causati dal maltempo nei giorni precedenti.

La sfida odierna segna non solo l’esordio del Canada nel torneo, ma anche l’inizio delle partite ospitate in territorio canadese in questa edizione dei Mondiali, la più grande di sempre organizzata dalla FIFA insieme a Stati Uniti e Messico.

Toronto sarà una delle sedi principali della competizione, con sei incontri complessivi in programma, a partire proprio da questa attesissima partita.