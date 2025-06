Camarda non giocherà subito nel Milan di Allegri: il piano dei rossoneri dopo il rinnovo di contratto

video suggerito

Quando si parla di Francesco Camarda e del Milan si pensa subito al boato di San Siro al suo ingresso in campo al debutto in maglia rossonera in Serie A. Un attaccante nato nel 2008 ma che già si porta dietro l’etichetta di essere l’italiano più giovane di sempre in campo in Champions League e il più giovane esordiente di sempre in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 13 giorni. Si prospettava da quel momento in poi un percorso in discesa per Camarda, e in parte così è stato, ma la deludente e disastrosa stagione scorsa dei rossoneri ha finito per coinvolgere anche lui.

Camarda è finito a giocare con la squadra di Milan Futuro in Serie C ma l'esperienza non è stata del tutto esaltante culminata con la retrocessione in Serie D dopo il ko ai playout contro la SPAL. Oggi però per Camarda si apre un nuovo capitolo. Secondo quanto riferisce Sky infatti il giocatore sarà presto convocato in sede dalla società rossonera che, dopo i dialoghi col suo agente ha definito il rinnovo di contratto del giocatore per un altro, fino al 2028 e con adeguamento di stipendio. Ma il suo futuro immediato non sarà nel Milan di Allegri, ma altrove.

Il Milan ha dimostrato con questa mossa di voler puntare molto su Camarda ma in questo momento vuole che il giocatore sia pronto a tutti gli effetti per questo grande salto. Ecco perché si è pensato, dopo la firma sul rinnovo, di mandarlo a fare esperienza solo in prestito secco in Serie A o anche in Serie B. Sul giocatore chiaramente si è creata un'asta incredibile. Le più interessate in massima serie sembrano essere Lecce e Pisa mentre in Serie B a inseguirlo ci sarebbero sia la Carrarese che lo Spezia che potrebbe perdere Pio Esposito.

Le squadre che hanno manifestato interesse per Camarda

In B però le squadre interessate a Camarda sarebbero almeno 6, senza contare le compagini attualmente impiegate nella lotta per non retrocedere tra Sampdoria e Salernitana. Ciò che è certo è che entro una settimana potrebbe essere definito il futuro di Camarda, tra rinnovo e nuova esperienza ma solo con la formula del prestito secco. Insomma, una nuova pagina del suo percorso di crescita solo in parte rallentato da quella confusionaria e disastrosa stagione scorso che ora il Milan spera di non ripetere più anche dopo essersi affidata a un allenatore esperto come Allegri.