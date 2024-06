video suggerito

Allegri tra Lazio e Milan dopo l’esonero dalla Juve: Lotito rompe gli indugi con una telefonata Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Lazio. Lotito ha telefonato al tecnico livornese per sondare la sua eventuale disponibilità dopo la rottura con Tudor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Claudio Lotito si sta muovendo in prima persona per cercare un nuovo allenatore che possa sostituire Igor Tudor dopo la rottura definitiva con il tecnico croato. Inizialmente si pensava che il club biancoceleste potesse puntare su Baroni e invece spunta il nome di Massimiliano Allegri. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, il presidente della Lazio avrebbe telefonato allo stesso tecnico ex Juventus per sondare una sua eventuale disponibilità. Allegri è libero dopo aver trovato l'accordo sulla risoluzione del contratto con i bianconeri.

Il nome di Allegri in queste ore però è stato anche accostato al Milan ma in maniera meno forte rispetto alla Lazio. Da tempo i rossoneri avrebbero infatti trovato l'accordo con Paulo Fonseca che si è appena liberato dal Lille. L'ex allenatore della Juventus è stato sulla panchina del Diavolo per 3 stagioni e mezzo vissute in rossonero dal 2010 al gennaio del 2014, culminate anche con la conquista dello Scudetto. In questo momento, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà Fonseca il prossimo allenatore dei rossoneri con Allegri tentato ora proprio dalla Lazio.

Allegri sulla panchina della Juventus durante la sfida contro la Lazio di Tudor.

Allegri dovrà ora rispondere a Lotito

Allegri ha affrontato la Lazio di Tudor quest'anno nelle due sfide della semifinale di Coppa Italia tra andata e ritorno ma anche in campionato. Il tecnico livornese non è ancora uscito allo scoperto con dichiarazioni pubbliche dopo la chiusura del suo rapporto con la Juventus. È apparso però solo a Wembley per assistere alla finale di Champions League tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Borussia Dortmund. Per lui dunque potrebbe esserci un nuovo futuro in Serie A nel caso dovesse accettare la proposta di Lotito e trovare l'accordo definitivo.

Per il tecnico livornese c'erano state solo timide offerte dall'Arabia Saudita che però Allegri non avrebbe ancora preso in considerazione. L'ex allenatore della Juventus ha evidentemente voglia di essere ancora protagonista in Europa e nello specifico nel campionato italiano dove la Lazio può offrirgli la possibilità di ripartire dopo gli ultimi 3 anni altalenanti in bianconero culminati con la sola vittoria della Coppa Italia come trofeo conquistato. Da capire ora come si evolverà la vicenda ma il primo passo di Lotito è stato compiuto: ora tocca a Max.