Polemiche per il rinvio delle partite dopo la morte di Papa Francesco, Lotito: "Decisione unilaterale" La morte di Papa Francesco ha spinto FIGC e Coni a interrompere qualsiasi attività sportiva. Con conseguenti cambiamenti di calendario che in Serie A hanno portato alla sospensione e rinvio a mercoledì di 4 gare, tra cui Cagliari-Fiorentina e Genoa-Lazio. Con il presidente Lotito che ha deciso di scrivere una lettera di protesta.

A cura di Alessio Pediglieri

La Lega Serie A ha deciso di sospendere le partite in programma oggi dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco, comunicata nella prima mattinata di Pasquetta e di rimandarle a mercoledì. A seguito, anche la FIGC e il Coni hanno aderito al segno di profondo lutto da parte dello sport italiano che ha di fatto congelato una giornata in cui erano diversi gli impegni programmati da tempo. Una decisione a seguito della quale non sono mancate code polemiche, soprattutto da parte di Fiorentina e Lazio che erano impegnate in due trasferte, rispettivamente a Cagliari e a Genova, con connessi problemi di tempistica e logistica negli spostamenti. Al punto tale che il club di Lotito ha deciso di scrivere alla Lega, in segno di disappunto.

Con una lettera inviata alla Lega, e per conoscenza al Coni e alla Figc, Claudio Lotito in qualità di presidente della Lazio ha deciso di chiedere un confronto ulteriore con gli organi massimi del calcio italiano al fine di "trovare una soluzione alternativa e condivisa" alla scelta di aver sospeso le partite in programma lunedì 21 aprile e posticiparle alle 18:30 di mercoledì 23 aprile, come ha spiegato l'Ansa.

La lettera di Lotito a FIGC, Coni e Lega: "Decisione unilaterale, inopportune sovrapposizioni"

Alla base della protesta c'è sicuramente la modalità che ha portato alla decisione di slittamento dei match, considerata dal club capitolino "unilaterale". Ma c'è anche la volontà di poter portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma del Pontefice, evento che diventa di fatto impossibile per il sovrapporsi degli eventi. Così, la lettera della società che sottolinea il "disappunto" per una scelta "comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società" e che "non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club". La Lazio "squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime" di partecipare all'omaggio "a sua Sua Santità, previsto nello stesso giorno". La Lazio parla di "inopportuna sovrapposizione" che impedisce la partecipazione "a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale".

I disagi della Lazio, rientrata a Roma dovrà subito ripartire e salta il "saluto" al Papa

La Lazio è stata letteralmente spiazzata dalla decisione della Lega Serie A di far recuperare le partite questo mercoledì alle 18:30. Baroni e i giocatori alle 15 sono partiti da Genova in charter per rientrare a Roma ma già nella giornata di martedì dovranno fare ritorno in Liguria con nuovi spostamenti, viaggi e disagi per tutti. Uno spreco di tempo ed energie in logistica che si sarebbero potute evitare con un confronto aperto tra le parti e soprattutto maggiormente tempestivo e organizzato, coinvolgendo anche i diretti interessati. Il comunicato della Lega è arrivato attorno alle 16 quando oramai la squadra stava rientrando già in Capitale. A tutto ciò, si è aggiunta anche la volontà da parte di Lotito di poter far visita un'ultima volta alla salma del Pontefice, che con il recupero fissato mercoledì, diventa di per sé impossibile.

I problemi della Fiorentina rimasta a Cagliari: in cerca di hotel e di un campo per allenarsi

A far da eco alle lamentele della Lazio anche la Fiorentina che deve affrontare la complicata trasferta a Cagliari. Il volo charter che doveva ripartire per Firenze alle 14.30 di lunedì 21 aprile, non è decollato e il club deve trovare un hotel dove far pernottare il gruppo squadra composto da giocatori, staff e dirigenza. Non solo, in vista di mercoledì la squadra di Palladino dovrà anche trovare un posto adeguato dove poter allenarsi, con sedute e rifinitura in attesa del match.