Perché solo in Italia sono state rinviate le partite di calcio dopo la morte di Papa Francesco All'estero si gioca e altri eventi sportivi si disputano regolarmente nonostante la morte del Pontefice. In Italia, invece no. Perché? La decisione dipende direttamente dalle istituzioni di riferimento nel nostro Paese.

Lega Serie A, Federcalcio e Coni hanno sospeso tutte le attività sportive in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Le quattro partite della giornata di Serie A previste per oggi sono state rinviate e così a cascata per tutti gli altri campionati, dalla B fino ai Dilettanti. Una decisione che non è solo un atto formale ma un gesto di sincero rispetto culturale e istituzionale per la figura e il ruolo storico del Pontefice nel nostro Paese.

Ed è proprio qui la risposta alla domanda che sorge spontanea: perché solo in Italia si ferma tutto e non accade anche all'estero? La decisione di bloccare o meno i campionati e qualsiasi altro tipo di evento dipende dalla Federazione, dagli organi sportivi di riferimento e dalle autorità locali, che valutano la situazione e decidono se sospendere le manifestazioni in segno di lutto. Ecco perché all'estero, dove i tornei e le discipline non sono sotto il controllo diretto del Coni italiano, sono prese decisioni differenti.

Del resto, c'è un punto della nota ufficiale dello stesso Coni che chiarisce qual è la posizione al riguardo, si parla di "invito" caldeggiato per onorare le memoria di Sua Santità. "Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna e a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana, per piangere la scomparsa del Santo Padre Francesco e onorarne la memoria".

Le reazioni al riguardo sono stati contrastanti: in calce al post della stessa Lega Serie A non sono mancate le proteste da parte di chi aveva già acquistato i biglietti per la trasferta e s'era addirittura già messo in viaggio sostenendo (inutilmente) i costi per assistere al match. Ma la sospensione degli eventi agonistici per il decesso di un Santo Padre non è certo una novità in Italia, l'ultimo precedente risale al 2 aprile 2005 quando, in seguito alla scomparsa di Giovanni Paolo II, il Coni mise un pausa temporanea a tutte le manifestazioni agonistiche in programma allora.

Dunque, non è solo un atto simbolico ma un momento che va oltre la dimensione religiosa, un punto fermo nella storia di un popolo, un momento epocale, un'occasione di raccoglimento e di comunione nel dolore. E lo sport, in quanto espressione collettiva e popolare della società italiana, non può ritenersi estraneo a questa particolare situazione.