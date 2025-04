video suggerito

L’ex falconiere della Lazio a Lotito: “Facciamo volare Olympia nel derby e lascerò Formello” L’ex falconiere della Lazio, Juan Bernabé, manda un video messaggio a Claudio Lotito. È un appello affinché acconsenta a far volare un’ultima volta l’aquila Olympia prima del derby con la Roma: “Così avrò l’opportunità di andare via dalla Lazio con dignità. Dopo lascerò Formello, ringraziando per il nobile gesto”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Juan Bernabé, l'ex falconiere della Lazio licenziato in tronco da Claudio Lotito dopo la vicenda della diffusione di immagini col proprio membro in bella vista in seguito all'operazione di protesi peniena, con l'aggiunta di dichiarazioni sulla propria sfrenata attività sessuale e sulla stima per Mussolini, ha lanciato un accorato appello al presidente biancoceleste affinché gli conceda di far volare un'ultima volta l'aquila Olympia prima del prossimo match interno. Una partita che non è come le altre, visto che sarà il derby con la Roma. Nel caso in cui Lotito esaudisca la richiesta del falconiere, lui si impegna a lasciare finalmente Formello, dopo essersi barricato nel centro sportivo della Lazio continuando ad occupare in maniera abusiva l'abitazione concessagli dal club durante la sua attività.

Il video messaggio dell'ex falconiere della Lazio a Lotito: "Nella vita quando si fa il bene arriva il bene"

"Ciao Claudio, buongiorno – esordisce Bernabé nel video postato su Instagram – Come tifoso della Lazio, sento l'obbligo di dirti queste cose, anche se è evidente e riconosco che c'è una guerra aperta tra di noi e non è il momento migliore per te per sentire la mia voce. Però lo faccio per il buon auspicio del derby, per il sentimento di tanti tifosi che me lo chiedono".

Poi il falconiere fa un'allusione ai risultati casalinghi della Lazio che hanno avuto un calo rispetto all'inizio della stagione, collegando la vicenda all'assenza del rito propiziatorio con l'aquila: "Sai che il rendimento della Lazio in casa non è più tanto buono da quando Olympia non vola più. Non voglio dire con questo, per carità, che io sia contento della situazione né che la partita dipenda dal volo dell'aquila Olympia. Però, come tu sai, nella vita quando si fa il bene arriva il bene, l'energia positiva è tanto importante e credo che è un momento magico che manca in casa".

Bernabé si impegna a lasciare per sempre Formello nel caso Lotito accetti di far volare l'ultima volta Olympia

A quel punto arriva l'appello di Bernabé e la sua promessa di andarsene per sempre, con un riferimento anche a Suor Paola, scomparsa recentemente: "Per questo Claudio, ti prego, alziamo le mani, tu dalla tua parte e io dalla mia. Olympia volerà nel derby e io avrò l'opportunità di andare via dalla Lazio con dignità. Anzi, se per te la mia persona non è degna di portare la maglietta della Lazio in questo momento, per rispetto alla decisione entrerò in campo senza la maglietta della Lazio. Però l'importante è che possa volare Olympia nel derby. Claudio, farà felice molte persone. Dopo averti sentito al funerale di Suor Paola, ho sentito parole che sono arrivate anche a me. Possiamo dedicare questo volo a Suor Paola, che come tu sai amava tanto Olympia. Pertanto lascio questa finestra aperta, in modo che la puoi analizzare e prendere una decisione. Dopo anch'io da parte mia lascerò libero Formello, ringraziando per il nobile gesto di aver alzato la mano rispetto alla situazione. Se la risposta sarà un no, lo rispetterò, perché capisco che non è un momento bello tra di noi. Grazie per l'attenzione, facciamolo per la lazialità e forza Lazio".