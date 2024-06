video suggerito

Il Lille annuncia l’addio a Paulo Fonseca: il Milan ora potrà nominarlo come nuovo allenatore Paulo Fonseca lascia il Lille dopo due stagioni. Il tecnico portoghese ora è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan dopo l’addio a Stefano Pioli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lille, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il divorzio ufficiale da Paulo Fonseca che sembra essere a un passo dal Milan per sostituire Stefano Pioli. Il tecnico portoghese avrebbe già una base d'accordo con il club rossonero di due anni con opzione per un'altra. "Allenatore del Lille dall'estate 2022, Paulo Fonseca lascia il Club dopo due stagioni di collaborazione, al termine dell'anno 2023-2024 – si legge nella nota della società francese – Il presidente e tutto il club lo ringraziano per questi due anni di lavoro ed emozioni. Buona fortuna Paulo".

Sarà Bruno Genesio a prendere il posto dell'ex Roma sulla panchina dei francesi. Un primo passo dunque per il Milan affinché possa finalmente dare il via al suo nuovo ciclo dopo la separazione da Stefano Pioli al termine di una stagione, quella passata, a dir poco deludente. Fonseca dovrebbe arrivare Milano la prossima settimana tra martedì e mercoledì per mettere la firma sul suo contratto triennale con ingaggio da 3 milioni di euro netti più bonus a stagione. Solo in quel momento ci sarà poi l’annuncio ufficiale.

Il saluto di Fonseca al Lille: nel suo futuro c'è il Milan

Fonseca prima di salutare il Lille ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi della squadra francese: "Dal primo giorno in cui sono arrivato a Lille, mi sono sentito accolto calorosamente dai giocatori, dalla gente del club, dai tifosi e dalla città. Tutti mi hanno fatto sentire a casa – ha spiegato dal suo account di X – Durante questo periodo, da Pierre-Mauroy, ho vissuto alcune delle atmosfere più emozionanti della mia carriera. Nel corso di queste due stagioni, insieme siamo riusciti a riportare la squadra ai vertici della Ligue 1, assicurarci un posto agli spareggi di UEFA Champions League e ottenere la migliore prestazione nella storia del club nelle competizioni UEFA".

Fonseca ha poi sottolineato il suo impegno: "Ho sempre dato il 100% e posso solo ringraziare l'impegno e la professionalità dei giocatori che ho allenato con orgoglio e l'incredibile sostegno di tutti i tifosi – sottolinea – Vorrei anche esprimere la mia gratitudine al management e al presidente del club per la collaborazione e il supporto durante questi due anni. Auguro il meglio a questo club". Nel suo futuro ora c'è il Milan che la maggior parte della dirigenza rossonera ha voluto per dare il via a un nuovo progetto tecnico dopo l'addio a Pioli.