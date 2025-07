video suggerito

Bernardeschi dice addio al Toronto, "Ora inizia una nuova sfida": sta per ritornare in Serie A Federico Bernardeschi ha ufficializzato il suo addio: "Toronto FC, MLS: grazie per questa straordinaria avventura". Ora è un giocatore svincolato, ma non per molto: "Ora inizia un nuovo viaggio per me. Un nuovo capitolo, una nuova sfida". L'accordo col Bologna è a un passo.

A cura di Alessio Pediglieri

Federico Bernardeschi è ufficialmente un giocatore svincolato. Lo ha confermato lo stesso centrocampista in un lungo post social in cui ha ringraziato e salutato il Toronto. A poche ore da Lorenzo Insigne, dunque, anche l'ex Fiorentina e Juventus è senza squadra ma sembra davvero per poco: "Toronto… Grazie per avermi accolto come uno dei vostri" si legge nel messaggio, "ma ora inizia una nuova sfida". E gli indizi lo riportano subito in Serie A, a Bologna.

Bernardeschi saluta il Toronto: ora è ufficialmente uno svincolato

Si conclude l'avventura estera in Canada di Federico Bernardeschi: dopo 4 stagioni ha deciso di lasciare il Toronto e la MLS, svincolandosi e restando libero di decidere il proprio destino calcistico. "Toronto… Grazie per avermi accolto come uno dei vostri. Grazie per aver abbracciato la mia famiglia, per averci fatto sentire parte della vostra anima, della vostra comunità" ha scritto l'ex nazionale sul proprio profilo Instagram. "Hai trasformato questa esperienza in qualcosa di unico, profondo e indimenticabile.

Mi hai dato tanto, mi hai insegnato tanto. Mi hai aiutato a crescere come uomo, non solo come calciatore. Mi hai fatto conoscere persone straordinarie, legami veri che porterò con me per sempre. Ogni singolo giorno in campo, ho dato tutto quello che avevo. Tutta la mia passione. Tutta la mia strada. Tutto me stesso. Non mi sono mai trattenuto. Ho dato tutto per questa maglia, per questa città, per i suoi tifosi. Per chi ama veramente Toronto. Sarò sempre legata a questi colori. E oggi con orgoglio posso dire: sarò sempre un ragazzo di Toronto.

Grazie a tutti i miei compagni di squadra. Grazie a tutto lo staff.

Grazie a tutta la compagnia.

Grazie a tutti coloro che lavorano ogni giorno per TFC. A chi lavora dietro le quinte con passione, a chi si è preso cura di me e della mia famiglia in ogni dettaglio.

Vi porterò con me uno per uno. Sempre.

Ora inizia un nuovo viaggio per me. Un nuovo capitolo, una nuova sfida. Ma il legame con questa città, con la sua gente, vivrà per sempre nel mio cuore. Toronto FC, MLS: grazie per questa straordinaria avventura. Questo non è un addio. È un arrivederci. Con il cuore pieno. Sempre, DAI. Mi mancherai. Con amore, Fede

Bernardeschi nel mirino del Bologna: trattativa in via di definizione

Le voci sono ovviamente subito rimbalzate in chiave calciomercato visto che per il 31enne toscano bisognerà semplicemente accordarsi sugli eventuali emolumenti senza il problema del costo del cartellino. Le proposte e le nuove suggestioni non mancano, così come lo stesso Bernardeschi ha fatto intendere nel suo post d'addio ai suoi oramai ex tifosi d'Oltreoceano. Forte su di lui ci sono realtà di Serie A, tra queste spicca la posizione del Bologna di Italiano da subito interessato a fiutare l'affare. A tal punto che – come riferisce anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano – non solo ci sarebbero stati i primi contatti diretti tra le parti ma addirittura l'accordo dovrebbe essere imminente.

Federico Bernardeschi: 4 anni in MLS, 26 reti e 22 assist

Federico Bernardeschi, classe 1994, ha disputato in 4 stagioni 88 partite di regular season in MLS con il Toronto, quando arrivò a metà della stagione 2022 e nel 2024 venne anche selezionato per partecipare all’MLS All-Star Game. In totale in Nord America, Bernardeschi ha segnato 26 reti e fatto 22 assist in 99 presenze complessive tra tutte le competizioni. In Italia aveva vestito le maglie di Fiorentina e Juventus con cui ha conquistato 3 titoli nazionali. In Nazionale nel 2021 si laureò Campione d'Europa. Ora potrebbe tornare in Serie A vestendo i colori del Bologna.