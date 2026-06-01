Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille: inizia la sfida che lo porterà in Champions League

Mentre è in Brasile all’interno dello staff della Nazionale di papà Carlo, Davide Ancelotti è stato ufficialmente annunciato dal Lille. Prende il posto di Genesio e guiderà la squadra francese nella prossima Champions League.

La notizia circolava da tempo e alla fine è arrivata ben prima dell'inizio dei Mondiali che vedranno Davide Ancelotti impegnato nello staff di papà Carletto, CT del Brasile: il Lille lo ha ufficializzato come successore di Bruno Genesio e firmerà un biennale. Per il "figlio d'arte" inizia l'avventura in solitaria più importante in carriera, che lo porterà anche in Champions League dove il Lille si è qualificato chiudendo al 3° posto in Ligue 1.

L'annuncio del Lille: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore

Nella giornata di lunedì 1 giugno a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali dove ci sarà anche Davide Ancelotti nel ruolo di assistente a papà Carletto, CT del Brasile il Lille ha voluto anticipare i tempi e chiudere ogni discussione attorno alla propria panchina che è rimasta priva di un allenatore immediatamente dopo la conclusione dell'ultima stagione. Così il club francese ha annunciato la nomina di Davide Ancelotti "come allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano, che ha allenato alcuni dei club e delle nazionali più importanti del mondo, ha firmato un contratto biennale", si legge nel comunicato ufficiale.

Davide Ancelotti, neo tecnico del Lille: "La Champions è speciale per me e la mia famiglia"

Ancor prima della conferenza stampa, Davide Ancelotti ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da neo tecnico: "La mia prima emozione da nuovo allenatore del Lille, è essere molto fiero e felice. Desidero ringraziare il Presidente Monsieur Létang per questa opportunità e la fiducia che ha avuto, ha mantenuto un a buona relazione costante con mio padre. Ho ritrovato questo progetto ideale per la mia carriera adesso. Credo che ci siano valori chiari, un’identità chiara, dell’esigenza, del lavoro. E io penso di poter rappresentare questo". Infine il doveroso pensiero alla Champions League che affronterà per la prima volta da primo allenatore: "è speciale per me, per la mia esperienza e la famiglia. Sono molto fiero. È un onore".

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Davide Ancelotti al Lille, il primo vero incarico da capo allenatore

Per Davide Ancelotti si tratta di un ritorno in Francia, visto che il neo tecnico del Lille ha una esperienza di tutto rispetto alle spalle, avendo lavorato come preparatore atletico al Paris Saint-Germain dal 2012 al 2013 con suo papà Carlo. Ambiente e campionato che conosce già bene e che avuto l'occasione di vivere in modo diretto: un viatico fondamentale per quella che è a tutti gli effetti la seconda nomina del 36enne italiano, come capo allenatore dopo essere stato seduto sulla panchina del Botafogo, anche se a stagione in corso, con alterne fortune. In Brasile, ha seguito la squadra per 55 incontri, arrivando sesto in classifica prima di rimettere l'incarico. La presentazione ufficiale di Davide Ancelotti avverrà nelle prossime ore sebbene sia in Brasile impegnato nella preparazione dei Mondiali.

Prima del Botafogo, Davide Ancelotti, uno dei più famosi ma anche stimati "figli d'arte" ha vissuto fondamentali esperienze come collaboratore tecnico in club importanti come il già citato PSG ma anche al Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton, dove ha sempre seguito le orme di papà Carletto. Dopo la parentesi al Botafogo, ora un vero e proprio battesimo del fuoco: dovrà preparare l'intera stagione alla guida di un club e dimostrare di essere in grado di farlo autonomamente, anche a fronte di uno degli impegni più importanti, la Champions League che sarà un test fondamentale con cui confrontarsi.