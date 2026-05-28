Davide Ancelotti allenerà il Lille dopo i Mondiali: prima avventura in Europa dopo il Brasile

Il Lille affida la panchina a Davide Ancelotti dopo l’addio di Bruno Génésio e punta su un profilo giovane ma già internazionale. Per il tecnico italiano è il secondo grande incarico da allenatore dopo l’esperienza in Brasile al Botafogo.

Davide Ancelotti è pronto a iniziare una nuova avventura in Francia. Il tecnico italiano avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Lille per diventare il nuovo allenatore della squadra dopo la fine del rapporto con Bruno Génésio.

Per il figlio di Carlo Ancelotti si tratta di un passaggio importante nella carriera, con un nuovo incarico da primo allenatore dopo le esperienze maturate come collaboratore tecnico in diversi top club europei e recentemente nello staff della nazionale brasiliana.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia e dalla Spagna, il Lille avrebbe già definito gli ultimi dettagli dell’operazione e sarebbe ormai vicino all’annuncio ufficiale. Davide Ancelotti conosce bene il calcio francese e parla fluentemente la lingua, anche grazie alla precedente esperienza al Paris Saint-Germain nello staff del padre.

Il 36enne erediterà una squadra reduce dal terzo posto in Ligue 1 e qualificata direttamente alla prossima Champions League. L’obiettivo del club sarà ora quello di consolidarsi ai vertici del calcio francese e provare a ridurre il gap con il PSG. Per Ancelotti sarà una sfida di alto livello, in un progetto ambizioso che potrebbe rappresentare la definitiva consacrazione della sua carriera da allenatore.

Davide Ancelotti al Lille dopo il Mondiale con il Brasile

Dopo aver maturato esperienza come vice in top club come Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, oltre alla parentesi al Botafogo, Davide Ancelotti è ora pronto a mettersi in proprio.

L’esperienza in Brasile con la Seleção sarà anche l’ultima collaborazione diretta con il padre Carlo, prima di una separazione professionale che potrebbe diventare definitiva. L’obiettivo di Davide è chiaro: guidare un club competitivo in Europa e dimostrare il proprio valore da primo allenatore.

Il Lille, reduce da una stagione chiusa al vertice della Ligue 1 e qualificato alla prossima UEFA Champions League, rappresenterebbe l’occasione ideale per il salto definitivo.