Berrettini più forte di Rinderknech e dei tifosi francesi si imbarazza nell’intervista: “Devo parlare?”

Vittoria per Matteo Berrettini al Roland Garros: battuto Rinderknech in tre set. Le emozioni e il momento di imbarazzo durante l’intervista. Successo anche per Matteo Arnaldi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci voleva proprio. In una giornata funesta per l’Italia del tennis sorpresa dall’inaspettata sconfitta di Sinner ci hanno pensato Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a regalarci un sorriso. Il primo ha battuto Rinderknech e il secondo ha superato Tsitsipas, qualificandosi così ai sedicesimi. Il tennista romano in particolare non ha giocato solo contro l’avversario, ma ha avuto fare i conti anche con il pubblico di casa che si è fatto sentire e non poco spesso superando anche il limite della correttezza.

Berrettini vince contro Rinderknech e non si lascia irretire dal pubblico francese

Alla fine però si è rivisto il miglior Berrettini capace di archiviare in tre set la pratica contro il numero 25 del mondo. Non si è lasciato distrarre Matteo nemmeno dalle urla del pubblico di casa tra prima e seconda di servizio, ed è andato fino in fondo vincendo in tre set. Una bella serata dunque per il tennista italiano visibilmente soddisfatto anche nell'intervista di rito con l'ex tennista Alex Corretja. Quest'ultimo non ha potuto fare altro che lasciarsi andare ai complimenti nei confronti dell'azzurro: "Congratulazioni. Credo che per te questa sia una vittoria importantissima dopo tutto quello che hai passato negli ultimi mesi e anni. Hai appena battuto un beniamino di casa, ma sono sicuro che tutti apprezzino il tuo impegno e la tua vittoria".

Berrettini emozionato dopo la vittoria al Roland Garros

Emozionato e anche un po' imbarazzato Berrettini che dopo i ringraziamenti è rimasto impietrito per qualche secondo. È stato proprio lui poi a rompere l'impasse: "Devo parlare io?". Lo spagnolo ha confermato e così Matteo ha esternato tutta ls sua soddisfazione per il risultato positivo: "Ovviamente sono davvero felice. È stato un lungo percorso. In realtà, l'ultima partita che ho giocato qui è stata proprio su questo campo nel 2021. Tanti infortuni. Tanti brutti momenti. Mi è mancato tantissimo questo torneo. Sono felicissimo di essere tornato. Sto giocando un tennis di altissimo livello. Mi sto divertendo in campo. Ho un team incredibile che mi supporta. Sono felice per questa vittoria. Ma il torneo non è ancora finito, quindi dobbiamo… sai com'è".

E ora testa a Comesana, un avversario con il quale Matteo Berrettini può giocarsela tranquillamente. C'è l'occasione di vendicare la sconfitta di Luciano Darderi, battuto proprio dall'argentino. Senza questo risultato ci sarebbe stato un derby italiano.