Tiafoe derubato della racchetta al Roland Garros: “Vi prego ridatemela. Vi regalo due biglietti”

Un tifoso ruba la racchetta a Tiafoe al Roland Garros: scatta l’appello social. Poi il retroscena dal campo sull’eliminazione di Jannik Sinner.

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Frances Tiafoe è stato uno dei protagonisti di giornata al Roland Garros. Il tennista americano è riuscito a spuntarla in cinque set sul polacco Hurkacz, prendendosi dunque un posto nei sedicesimi di finale. Dopo aver vinto, il numero 22 del ranking si è concesso un'esultanza sfrenata, ma l'entusiasmo gli ha giocato un brutto scherzo. Tiafoe, infatti, non si è accorto che un tifoso gli ha strappato via la racchetta. Racchetta che ora Frances vorrebbe indietro, come dichiarato nel suo appello social.

Esultanza sfrenata per Tiafoe, un tifoso gli ruba la racchetta

Già perché dopo le fatiche sul campo, Tiafoe si è reso conto di avere perso l'attrezzo che aveva utilizzato nel match contro il polacco. Per questo ha subito provveduto a scrivere sui social un messaggio nella speranza di ottenere di nuovo l'oggetto, anche attraverso una ricompensa molto intrigante: "Atmosfera irreale sul campo 14 oggi. Ma devo dire una cosa al tifoso che ha preso la mia racchetta alla fine, mentre stavo festeggiando con tutti voi. Posso per favore riaverla? Ti ricompenserò con due biglietti per la mia prossima partita". Per questo ha inserito proprio il contatto del destinatario a cui mandare il messaggio per la restituzione della racchetta.

Cosa è successo a Tiafoe dopo la vittoria su Hurkacz

Surreale dunque quanto accaduto proprio nelle concitate fasi finali della sfida contro Hurkacz, quando Tiafoe si è avvicinato al settore dei tifosi vicini alla sua panchina e si è fatto abbracciare. Ancor prima di andare a salutare lo sconfitto, l'americano si è lasciato prendere e stringere e così in quei momenti di giubilo si è vista la sua racchetta scivolare via. Non si può riconoscere la mano galeotta, con Tiafoe che non se n'è reso conto e subito è andato a mani vuote dall'avversario. In totale trance agonistica, il giocatore qualificatosi per il prossimo turno si è poi tolto anche la maglietta, regalando un ulteriore show con tanto di muscoli mostrati. Dopo diversi minuti ecco il ritorno alla normalità con un Tiafoe stremato che solo al rientro negli spogliatoi si è accorto dell'assenza della sua racchetta.

E lo stesso Tiafoe in diretta su TNT Sports ha parlato anche di come ha appreso della sconfitta sorprendente di Jannik Sinner: "È stato divertente. Lo stavo dicendo proprio poco fa in conferenza stampa. Avevo appena vinto il terzo set, ero super carico. Mi siedo e un simpaticissimo signore di colore in prima fila mi dice: ‘Sinner è fuori, campione! Questo è il tuo momento!‘. E io gli faccio: ‘Amico, devo ancora giocare il quarto set'. E lui continuava a ripeterlo. Me l'ha detto tre volte. Io pensavo: ‘Va bene, ma Hurkacz è un giocatore fortissimo…'. E poi, sinceramente, non sapevo nemmeno in quale parte del tabellone fosse Sinner. Poi stavo servendo per chiudere il match e ho perso un set. Mentre andavo in bagno pensavo: ‘Beh, immagino che tutto questo non conti nulla. A questo punto devo pensare solo al mio torneo'. Quindi sì, mentre tutti parlavano di quello che era successo, io ero completamente concentrato sulla mia partita". Insomma grande interazione con il pubblico.