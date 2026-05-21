Weverton scopre di andare ai Mondiali col Brasile e sviene, nessuno se ne accorge: video tragicomico

Weverton sviene dopo la chiamata di Ancelotti per i Mondiali 2026 tra i convocati del Brasile. Il video di casa è virale: la famiglia festeggia e non si accorge del malore.

Quando Carlo Ancelotti ha pronunciato il nome di Weverton a casa dell'estremo difensore si è scatenato un caos di entusiasmo. Il classe 1987 del Gremio quando ha appreso di essere stato scelto dal commissario tecnico del Brasile come terzo portiere della Seleçao ha avuto un crollo emotivo, finendo per perdere i sensi. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza dell'abitazione dello stesso giocatore e tutto è finito sui social, anche grazie alla condivisione del diretto interessato che ci ha scherzato su.

Weverton sente il suo nome tra i convocati del Brasile e sviene

Nelle immagini registrate si può notare come parenti, amici e lo stesso Weverton inizino ad urlare e scatenarsi al momento dell'ufficialità della partecipazione ai Mondiali. Il portiere, che sarà dunque la terza scelta di "Carletto" dopo Alisson ed Ederson, ha ricevuto l'abbraccio di altri due presenti con tanto di salti sul divano. All'improvviso ecco che il neo-convocato si lascia andare a faccia in giù sul divano finendo dunque sul pavimento. La postura ha tratto in inganno i presenti che hanno continuato a festeggiare avvicinandosi a Weverton rimasto completamente fermo.

La spiegazione del portiere del Gremio

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Nessuno dunque si è accorto che il portiere era privo di sensi. Un vero e proprio svenimento dovuto esclusivamente alla gioia del momento irripetibile. A quanto pare stando alle ricostruzioni della stampa brasiliana, Weverton è stato poi soccorso dai presenti e ha ripreso conoscenza senza alcuna necessità di cure o di un trasporto in ospedale. In conferenza stampa, Weverton Pereira da Silva ha spiegato poi sorridendo: "Credo di aver avuto un piccolo svenimento". Poi nel condividere il video della scena ha utilizzato la didascalia: "Dalla telecamera di casa mia per voi… gustatevelo con moderazione, perché questo video ha molti livelli".

Una gioia troppo forte da reggere per Weverton che ha vestito la maglia della nazionale in passato, conquistando nel 2016 anche l'oro olimpico a Rio de Janeiro. Nel 2021, poi, ha ottenuto l’argento con la Seleção in Copa América. Ora c'è la gioia di rivestire un ruolo importante accanto ad altri due big con un duplice obiettivo: il primo è quello di farsi trovare pronto all'occorrenza, il secondo è quello di contribuire in modo importante durante gli allenamenti nel gruppo