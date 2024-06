video suggerito

Igor Tudor non sarà più l’allenatore della Lazio: Lotito pronto a puntare su Baroni per sostituirlo Igor Tudor non sarà più l’allenatore della Lazio. Il divorzio definitivo è arrivato nelle ultime ore quando le parti stavano trattando la possibilità di allungare il contratto dell’allenatore croato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Igor Tudor non sarà più l'allenatore della Lazio. Il divorzio definitivo è arrivato nelle ultime ore quando le parti stavano trattando la possibilità di allungare il contratto dell’allenatore croato inizialmente fissato fino al 2025. Il presidente Lotito avrebbe fatto un passo indietro cambiando idea. In questo momento dunque si sta lavorando alla risoluzione del contratto. Secondo Sky Sport per sostituire Tudor la Lazio potrebbe andare su Baroni, artefice dell'ennesimo miracolo salvezza al Verona dopo il Lecce lo scorso anno, che ieri ha avuto un incontro con il Monza.

Le divergenze sul mercato e la linea tracciata dalla società biancoceleste sulle operazioni d'entrata e uscita in vista della prossima stagione, sarebbero state determinanti per la rottura definitiva del rapporto. Lotito inizialmente sembrava avesse confermato Tudor sulla panchina della Lazio, anche a seguito della cena di ieri tra lo stesso presidente biancoceleste, l'allenatore croato, il ds Fabiani e l'agente Seric. Nel mezzo la vicenda Guendouzi e quella riguardante Kamada che piaceva tantissimo all'allenatore, e che invece andrà via dopo il caos sul rinnovo.

Lo striscione contro Tudor da parte di alcuni tifosi della Lazio.

Baroni pronto a sostituire Tudor come nuovo allenatore della Lazio

Tudor era arrivato alla Lazio a marzo 2024 al posto di Maurizio Sarri chiudendo il campionato al settimo posto sfiorando l'accesso alla finale di Coppa Italia. La posizione in classifica ottenuta permetterà comunque alla formazione biancoceleste di prendere parte alla prossima edizione dell'Europa League. E pensare che a fine stagione non sembravano esserci problemi tra l'allenatore e la società. In poche settimane tutto è crollato, probabilmente proprio per le diverse vedute sulle strategie di mercato, portando la Lazio a cambiare nuovamente il progetto tecnico.

In queste ore anche una parte della tifoseria biancoceleste ha preso una netta di posizione contro Tudor mostrando uno striscione molto chiaro: "Come allenatore da valutare… Come uomo… Tudor uomo di m**da”. Detto ciò la Lazio adesso dovrà iniziare pensare al presente e al futuro della squadra. L'idea di puntare su Baroni sarebbe per l'allenatore un enorme attestato di stima dopo il grande lavoro svolto negli ultimi anni. Baroni proprio ieri ha avuto un pranzo con l'ad del Monza Galliani per il dopo Palladino, ma a questo punto tutto è in bilico. Sullo sfondo resta anche l'idea di Miroslav Klose.