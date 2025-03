video suggerito

La "giocata" di Tudor sul gol di Yildiz al Genoa: l'allenatore della Juventus è stato decisivo Igor Tudor subito decisivo alla Juventus con una giocata che dimostra la sua mentalità vincente. L'allenatore bianconero diventa decisivo col suo gesto che favorisce il gol di Yildiz.

A cura di Fabrizio Rinelli

La mano di Igor Tudor sul gol di Yildiz al Genoa. È proprio il caso di definire così il gesto del nuovo allenatore della Juventus che oggi per la prima volta siede sulla panchina bianconera dopo aver sostituito l'esonerato Thiago Motta. Il tecnico croato ha mostrato subito il suo carattere e la sua mentalità vincente ai giocatori in campo con una giocata. Sul gol dell'attaccante turco si nota infatti come tutto sia nato proprio dalla volontà di Tudor di accelerare la giocata. Vlahovic stoppa palla ma viene anticipato proprio davanti alla panchina dei bianconeri.

Il pallone tolto al serbo finisce tra le mani di Tudor. L'allenatore bianconero vede un difensore del Genoa fuori posizione e ne approfitta per velocizzare i tempi allungando con le braccia la sfera nelle mani di Koopmeiners. In questo modo l'olandese batte subito la rimessa dal fondo facilitando l'inserimento di Yildiz in area di rigore. Il risultato è un gol pazzesco del turco che si beve in dribbling due difensori dei liguri prima di mettere in rete il pallone che vale il momentaneo vantaggio della Juventus due mesi e mezzo dopo l'ultimo gol segnato nel derby.

Koopmeinsers velocizza la giocata proprio grazie al "suggerimento" di Tudor.

Tudor poi si lascia andare a un'esultanza rabbiosa dopo aver visto la palla finire in rete. È un gol che fa esplodere di gioia il pubblico bianconero e il tifo organizzato della Vecchia Signora che proprio in occasione di questa partita ha interrotto lo sciopero iniziato quando in panchina sedeva Thiago Motta. La gioia del gol per la Juventus però dura pochissimo dato che poi Tudor è costretto subito a rimediare all'ennesimo infortunio della stagione, ancora una volta in difesa. Questa volta Gatti ha subito le conseguenze dello stop lasciando il campo a Kalulu.

Tudor costretto poi a sostituire Gatti

L'allenatore della Juventus inserisce così il francese sul rettangolo verde finito inizialmente in panchina per favorire proprio il terzetto difensivo composto dallo stesso Gatti, Renato Veiga e Kelly. Il suo gesto sul gol è stato l'emblema della sua mentalità. Tudor pretende maggiore velocità nella manovra e ha chiesto a Gatti proprio di stringere i denti prima di essere sostituito proprio per favorire l'azione offensiva della Juventus che in quel momento stava mettendo pressione al Genoa. Insomma, un primo gol così alla Juve di certo Tudor non poteva immaginarselo.