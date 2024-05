video suggerito

La Juve punta su Di Gregorio, sarà lui il nuovo numero 1: quale sarà il futuro di Szczesny e Perin L'arrivo di Michele Di Gregorio è il primo segnale della rivoluzione che ci sarà in casa Juventus sul mercato: quale sarà il futuro di Szczesny e Perin?

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha scelto Michele Di Gregorio come portiere titolare e ora dovrà operare delle scelte forti con gli altri presenti in rosa in quel ruolo. Il classe 1997 avrebbe già fatto tutto con la società bianconera e ci sono già cifre e dettagli: Juve e Monza hanno chiuso l'accordo sulla base di 18 milioni di euro di parte fissa a cui si aggiungeranno 2 milioni di euro legati a bonus personali e di squadra. Al portiere un contratto quinquennale con ingaggio che sarà superiore ai 2 milioni di euro.

La domanda, però, sorge spontanea: e adesso quale sarà il futuro di Wojciech Szczęsny e Mattia Perin? Il portiere polacco difficilmente accetterebbe di fare la riserva e l'estremo difensore di Latina avrebbe voluto più considerazione dopo aver vinto la Coppa Italia da protagonista.

Di Gregorio alla Juve, quale sarà il futuro di Szczesny e Perin

Szczesny e Perin andranno in scadenza contrattuale nel 2025 e la Juventus ha deciso di intervenire in anticipo, facendo capire che si sta per partire una vera e propria rivoluzione che coinvolge anche i portieri. Da tenere in considerazione, però, che l'ingaggio del portiere polacco è di quasi 6,5 milioni di euro e poche società potrebbero avvicinarsi a quelle cifre.

Con la scelta di puntare sul portiere del Monza, la Juventus ha scelto di liberarsi di uno tra Szczesny e Perin ma ora bisognerà capire in che modo li piazzerà sul mercato. Il principale indiziato a partire è proprio il classe 1992, che dovrebbe fare spazio al nuovo arrivato e se dovessero arrivare offerte la società subito si siederà per ascoltarle. Carlo Pinsoglio sarà il terzo portiere ed è sicuro di restare alla Juve.

Con l'arrivo di Thiago Motta in panchina, la Vecchia Signora è pronta a lavorare a fondo sulla rosa per dare al nuovo allenatore tutto quello di cui ha bisogno per poter lavorare al meglio fin da subito.