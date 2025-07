Quanto è costato Francisco Conceiçao alla Juventus: le cifre ufficiali dell’affare col Porto

La Juventus è riuscita a chiudere la seconda operazione in entrata di questa sessione di calciomercato estiva. I bianconeri si sono ufficialmente assicurati l'acquisto di Francisco Conceiçao dal Porto. Un'operazione fortemente voluta da Igor Tudor e che permette alla squadra anche di avere una certa continuità di uomini e di gioco. Dopo Jonathan David dunque un altro colpo nel reparto offensivo per i bianconeri che si assicurano totalmente il cartellino del portoghese dopo il prestito della passata stagione e al Mondiale per Club.

La lunga trattativa portata avanti da Comolli – visto che la Juventus è ancora priva di un direttore sportivo – ha portato ai risultati sperati. In attesa di capire se presto i bianconeri potranno arrivare anche a Sancho con le contemporanee uscite di Mbangula, Weah e forse Nico Gonzalez, ecco finalmente il portoghese il quale ha firmato un contratto fino al 2030. L'investimento per la Juventus di fatto è stato abbastanza importante date le cifre ufficiali svelate dallo stesso club bianconero: quasi 50 milioni di euro.

Questa la nota ufficiale del club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceição a fronte di un corrispettivo di € 30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,6 milioni". La Juventus dunque pagherà 32 milioni previsti dalla clausola rescissoria, ma li verserà al Porto in 4 rate da 8 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i 7 milioni pagati la scorsa estate per il prestito oneroso (+3 milioni di bonus).

Le operazioni di mercato che la Juventus sta portando avanti

Considerando anche le commissioni del suo agente Jorge Mendes il costo totale dell'operazione sfiora i 45 milioni di euro. Un'operazione importante dunque che si è conclusa anche grazie all'ormai imminente cessioni a titolo definitivo di Weah e quella di Mbangula. La sensazione è che in settimana Tudor possa avere in ritiro anche Sancho sperando poi in un ultimo regalo rappresentato dalla punta che andrà a sostituire Vlahovic il quale, in assenza di una cessione, si prepara a vivere una stagione da separato in casa.