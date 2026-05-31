Spalletti ridisegna la Juve: spunta Emerson Palmieri, dubbi su Alisson e per la difesa c’è Kim

Spalletti spinge per una Juventus costruita su uomini di fiducia, tra vecchie conoscenze e profili esperti: dalla difesa all’attacco, la Vecchia Signora prepara una rivoluzione.

Luciano Spalletti ha ribadito alla dirigenza della Juventus la volontà di prendere parte in prima persona alla costruzione della nuova squadra, indicando una direzione precisa: inserire profili di qualità e carattere, possibilmente già abituati alla Serie A e legati al suo passato. Il tecnico, nel summit con John Elkann e l’ad Damien Comolli, ha insistito sull’idea di puntare su “fedelissimi” più che su scommesse da laboratorio.

In difesa resta centrale il nome di Kim Min-jae, già allenato ai tempi dello scudetto con il Napoli e considerato il riferimento ideale per il post Bremer, il cui futuro è in bilico anche per l’interesse del Bayern Monaco. Parallelamente, si riapre uno spiraglio per Alisson: il portiere del Liverpool, già vicino ai bianconeri, è tornato in discussione dopo le turbolenze in casa Reds e il recente cambio in panchina, con Spalletti che osserva l’evoluzione della situazione.

Alisson, portiere brasiliano del Liverpool.

A centrocampo resta vivo il piano per un trequartista capace di incidere tra le linee, con Brahim Díaz ancora tra le opzioni dopo la fine dell’idea Bernardo Silva. In avanti si continua a valutare il nodo Vlahovic, mentre tra le alternative offensive resistono i nomi di Kolo Muani e Mateta.

Il nome nuovo per la fascia sinistra della Juve è Emerson Palmieri

La novità più significativa riguarda però le corsie laterali: oltre alle valutazioni su Cambiaso, Kostić e Cabal, la Juventus ha inserito nei propri radar Emerson Palmieri.

Il terzino del Marsiglia, 31 anni, è un profilo che Spalletti conosce bene e con cui ha un legame tecnico consolidato: lo ha lanciato ai tempi della Roma e lo avrebbe voluto nuovamente anche a Napoli. Reduce da una stagione positiva in Ligue 1, Emerson rappresenta una soluzione esperta e funzionale, gradita anche dal giocatore, che vedrebbe con favore il ritorno in Italia per riabbracciare il tecnico toscano.

Emerson Palmieri, terzino sinistro che Spalletti ha allenato alla Roma.

La Juventus resta in attesa degli sviluppi legati al futuro di Alisson, dopo aver già raggiunto un’intesa di massima con il portiere brasiliano. Il club bianconero aspettava soltanto il via libera del Liverpool per chiudere l’operazione, ma la precedente gestione tecnica dei Reds aveva congelato la trattativa per la volontà di non smantellare ulteriormente lo zoccolo duro della squadra, già provato dalle possibili partenze di Robertson e Salah.

In origine, infatti, il tecnico Slot aveva frenato la cessione dell’estremo difensore, nonostante fosse stata ventilata l’ipotesi di puntare sul giovane Mamardashvili come titolare. Ora però lo scenario potrebbe cambiare con il nuovo assetto tecnico: la decisione passerà al successore in panchina, che dovrà valutare se affidarsi proprio al portiere georgiano.

In caso di promozione definitiva di Mamardashvili, Alisson potrebbe essere liberato e tornare così nel mirino della Juventus di Spalletti, che lo considera il primo nome per la porta. A quel punto i bianconeri rispetterebbero il piano iniziale senza dover virare su alternative come De Gea, mantenendo intatta la strategia già impostata per il ruolo di numero uno.