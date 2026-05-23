Spalletti prima di Toro-Juve: “Mai passato per la testa di dimettermi, non aspettatevi cambiamenti”

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del derby che la sua Juventus giocherà contro il Torino. Argomento è chiaramente quello riguardante il suo futuro: “Mai pensato di dimettermi”.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita stagionale della Juventus in casa del Torino nel derby della Mole. Una sfida chiaramente diversa dalle altre e che per i bianconeri può significare tutto. La mancata qualificazione in Champions della Vecchia Signora potrebbe aprire ad altri scenari clamorosi in casa Juventus. E anche di questo ha parlato Spalletti a seguito delle domande dei giornalisti specie dopo l'ultimo e inaspettato ko interno contro la Fiorentina:

"Il rammarico non sono tanto le partite che non abbiamo vinto, in questo caso qui il rammarico è quello di non essere riusciti ad essere noi stessi – ha detto -. La spiegazione da un punto di vista mio è che io ho devo guardare sempre a quello che la squadra propone, prendere le mie responsabilità. Io sono sempre stato convinto di parlare a degli uomini, li ho sempre trattati così". Spalletti entra nel merito della partita persa contro la Fiorentina e non nasconde le sue responsabilità: "Per me non conta trovare degli alibi – spiega -. Ma devo fare delle analisi, specie su me stesso e trarre delle conclusioni su cosa possa essere successo in quella partita".

A precisa domanda poi sul suo futuro sulla panchina della Juventus, Spalletti è stato abbastanza chiaro e non lascia spazio ad altre interpretazioni. "Mai passato per la testa, casomai un risultato così passa per la testa di metterti a disposizione, ma io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato: con Elkann, con la società… – ha spiegato il tecnico bianconero -. Ci si parla tutte le settimane, ulteriormente adesso per ottimizzare la programmazione corretta per il futuro. Il percorso che dobbiamo fare rimarrà invariato sia in una maniera che nell'altra: un episodio non può trascinarti a delle conclusioni che da un punto di vista organizzativo non stanno né in cielo né in terra".

A proposito del suo futuro poi Spalletti ha risposto alla domanda sulla fiducia tra lui e la società: "Non aspettatevi cambiamenti perché non ci saranno – ha detto anche Spalletti -. C'è tutta l'intenzione di andare avanti insieme, se non mi verrà detto qualcosa che non so, è tutto a posto, sia io che il club abbiamo massima fiducia". Poi si va sullo specifico, sui rapporti tra Spalletti e Comolli: "È molto semplice, stiamo insieme, parliamo come oggi a pranzo, ieri mattina, parliamo di alcuni momenti – spiega -. Nel nostro rapporto diventa fondamentale il fatto che io voglia partecipare alla creazione della squadra futura della Juventus. È importante avere un punto di vista coerente e unito sulle visione future della squadra".