video suggerito

Buchanan si opera alla tibia negli USA e l’Inter torna sul mercato: tre nomi per sostituirlo Buchanan si opera alla tibia negli Stati Uniti e l’Inter torna sul mercato per sostituirlo: il club campione d’Italia sta valutando tre profili sulla corsia di sinistra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tajon Buchanan si è infortunato gravemente nel corso di un allenamento col Canada e sarà operato a Dallas per la riduzione della frattura alla tibia: il calciatore dell'Inter si è scontrato con un compagno e ha avuto la peggio. Dovrebbe star fuori 4-5 mesi e questo costringerà il club campione d'Italia in carica a tornare sul mercato per cercare un esterno a sinistra che possa far rifiatare Dimarco.

Il giornalista canadese Matthew Scianitti, inviato di TSN, ha svelato dove verrà effettuato l'intervento e il club nerazzurro è in continuo contatto con lo staff medico della nazionale canadese per capire l'evoluzione della situazione. Adesso, però, bisogna capire come intenderà agire la società di viale della Liberazione per sopperire a questo infortunio.

Inter sul mercato dopo l'infortunio di Buchanan: chi può arrivare

Buchanan era arrivato a gennaio per ovviare all'infortunio di Cuadrado ed è stato utilizzato da Inzaghi sempre sulla fascia sinistra: in vista della stagione 2024/25 era considerato l'alternativa di Dimarco, con Carlos Augusto sempre pronto, ma con questo infortunio è probabile che l'Inter torni sul mercato per un esterno da piazzare sulla corsia mancina.

È passato pochissimo tempo dall'infortunio del canadese per sapere una linea precisa del club ma si presume che club nerazzurro possa su profili a basso costo o su calciatori svincolati svincolati.

Uno dei primi nomi fatti è Ivan Perisic, che sta giocando all'Hajduk Spalato e si tratterebbe di un ritorno clamoroso. A riportare questa indiscrezione è Tuttosport. Altri due nomi che sono stati fatti sono quelli di Marcos Alonso e Kurzawa, che hanno concluso i loro contratti con Barcellona e PSG e arrivebbero a costo zero. Il primo, inoltre, conosce già il campionato italiano e nel corso della sua carriera ha fatto anche il ‘braccetto' di sinistra, diventando un jolly sulla corsia mancina.

Si tratta solo di ipotesi perché non è ancora chiara la linea dell'Inter ma qualcosa verrà fatta per tamponare questa situazione.