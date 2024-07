video suggerito

Brutto infortunio per Buchanan, portato via in ambulanza dall’allenamento del Canada: tegola Inter Buchanan si è infortunato durante l’allenamento con il Canada ed è stato portato via in ambulanza: l’esterno dell’Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Brutte notizie per l'Inter gli Stati Uniti. Tajon Buchanan, impegnato con il Canada nella Copa America 2024, si è infortunato durante l'allenamento ed è stato portato via in ambulanza. Secondo le prime notizie dei media locali si tratterebbe di una frattura alla tibia per l'esterno canadese dei nerazzurri.

Questa la nota ufficiale della federazione del Canada su quanto accaduto a Buchanan: "Canada Soccer conferma che Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni".

Brutto infortunio per Buchanan, frattura alla tibia per lui

Buchanan ha riportato la frattura alla tibia e un tempo di recupero da quantificare tra i 4 e i 5 mesi. L'infortunio, stando a quando riferiscono i media canadesi, è arrivato a seguito di uno scontro con un compagno nel tentativo di contendersi un pallone.

Una situazione che avrebbe sconvolto i compagni di squadra di Buchanan e tutta la delegazione canadese all'interno del ritiro secondo quanto descritto dal media locale TSN. L'Inter è stata informata dallo staff medico canadese in merito all'infortunio ed è in contatto per seguire tutti gli sviluppi.

Dopo aver perso anche Cuadrado in quel ruolo, è molto probabile che l'Inter possa anche tornare sul mercato per rinforzare la batteria di esterni di Simone Inzaghi.

Buchanan sempre impiegato in Copa America con il Canada

Tajon Buchanan è stato impiegato in tutte e tre le partite del girone del Canada: la prima partita del raggruppamento ha giocato da titolare contro l'Argentina mentre nelle successive contro Perù e Cile è sempre subentrato nel secondo tempo.

La nazionale canadese ha superato il primo turno con 4 punti e ora sfiderà il Venezuela ai quarti di finale.