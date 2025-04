Thuram si ferma per un infortunio all’adduttore, tegola Inter: quante gare salta e quando rientra

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Marcus Thuram si ferma per un problema all’adduttore sinistro e si tratta di una brutta tegola Inter in un momento molto delicato della stagione: l'infortunio dell'attaccante francese, accusato dopo la partita di ritorno contro il Bayern Monaco, non ci voleva per la squadra di Simone Inzaghi che rischia di perderlo per più di un match.

La nota ufficiale del club nerazzurro.

Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.

Inter, quante gare salta e quando rientra Thuram

Marcus Thuram non si è allenato e salterà sicuramente la trasferta di Bologna, il giorno di Pasqua, ma la sua presenza è in dubbio anche nel derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. L'idea di base dello staff nerazzurro è quella di non rischiare nessuno: se non dovessero esserci i presupposti per averlo contro i rossoneri, Thuram dovrebbe rientrare per Inter-Roma. Sarebbe una sorta di test prima della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona.

Negli ultimi mesi l'attaccante francese aveva dovuto fare i conti con un problema alla caviglia che lo aveva visto molto al di sotto degli standard di inizio stagione: lo stesso Simone Inzaghi qualche settimana fa aveva ammesso pubblicamente che Thuram stava giocando in condizioni di difficoltà.

Il papabile sostituto di Thuram a Bologna dovrebbe essere Marko Arnautovic, che sta vivendo un momento positivo e potrebbe fare coppia con Lautaro Martinez dal 1′ con un possibile avvicendamento con Taremi e Correa in corso d'opera.

In vista del derby di ritorno in Coppa Italia si potrebbe pensare anche un'alternanza con Taremi per un posto da titolare potrebbe avanzare se davvero Marko Arnautovic dovesse essere proposto dall'inizio al Dall'Ara lunedì.