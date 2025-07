video suggerito

Come funziona la clausola di Dumfries con l’Inter e quando può essere esercitata: tutti i dettagli L’Inter rischia di perdere Dumfries a 25 milioni di euro per una clausola inserita al momento del rinnovo di contratto: il Barcellona è tra i club più interessati ma ha poco tempo a disposizione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Denzel Dumfries si allontana dall'Inter e la clausola inserita al momento del rinnovo del contratto ha fatto ingolosire diverse squadre in tutta l'Europa. Il Barcellona è piombato sul giocatore che si è trasformato in un affare a basso costo per tutti i club alla ricerca di un rinforzo sulle fasce e anche in un rimpianto per i nerazzurri che potrebbero perderlo intascando soltanto 25 milioni di euro, una cifra bassa rispetto al reale valore del campo. La clausola d'uscita era un compromesso per firmare il prolungamento dell'accordo concordato meno di un anno fa e che lo ha legato alla sua attuale squadra fino al 2028.

tutti i segnali però portano a una rottura imminente e fin qui gli indizi più forti parlando di un trasferimento al Barcellona. I blaugrana hanno soltanto Koundé per la fascia destra: lo scorso anno ha giocato tutte le partite ma nell'idea di Flick c'è quella di alternarlo con un altro calciatore di spessore, così da avere alternative valide anche per un possibile cambio di modulo o per sopperire a qualche assenza al centro della difesa.

Dumfries può lasciare l'Inter a 25 milioni

Qualcuno ha pensato che il discorso di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club fosse riferito anche all'olandese che potrebbe essere vicino alla cessione. Lo scorso autunno aveva firmato il rinnovo di contratto con l'Inter estendendo l'accordo fino al 2028, ma all'interno è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 25 milioni di euro, valida soltanto per le squadre estere fino alla metà di luglio. Un'occasione d'oro per tante squadre, a partire dal Barcellona che a un piccolo prezzo potrebbe portare a casa un giocatore di qualità e che manca alla rosa.

Leggi anche Prossima partita Inter al Mondiale per Club, quando gioca nei quarti e contro quale avversaria

C'è però un altro paletto legato alla clausola che dovrebbe essere pagata interamente in un'unica soluzione, una circostanza che potrebbe non andar bene per alcune squadre alle prese con mercati importanti e parametri economici da dover rispettare. Il tempo per poter acquistare Dumfries a un prezzo di favore è molto limitato ma l'Inter rischia seriamente di perderlo per una cifra irrisoria, l'unico compromesso possibile per evitare di perderlo addirittura a parametro zero in questa sessione.