Bayern Monaco, infortunio per Musiala: esce zoppicando, a rischio il doppio confronto con l’Inter

A cura di Vito Lamorte

Il Bayern Monaco perde per infortunio anche Jamal Musiala e si lunga lista degli indisponili per Vincent Kompany in vista del doppio confronto di Champions League contro l'Inter. Il forte calciatore tedesco esce dal campo esce zoppicando e la sfida con i nerazzurri è a rischio.

Dopo aver siglato il gol del momentaneo pareggio contro l'Augsburg, Musiala è uscito dal campo a causa di un problema al tendine del ginocchio e il recupero per il match di martedì appare molto complicato. Prosegue il periodo sfortunato dei bavaresi, che hanno ai box anche Guerreiro, Davies, Upamecano, Itō, Neuer, Pavlovic e Coman.

Bayern Monaco, infortunio per Musiala: Inter a rischio

Continua l’emergenza infortuni in casa Bayern Monaco in vista del prossimo impegno di Champions League contro l’Inter. Durante la partita contro l'Augsburg i bavaresi hanno perso Musiala per un problema fisico: il trequartista tedesco classe 2003, infatti, ha rimediato un infortunio muscolare alla gamba sinistra nel corso del secondo tempo e si è accasciato subito a terra.

Musiala non ha provato neanche provato a proseguire e ha chiesto immediatamente l’intervento dello staff medico, che lo ha aiutato a uscire dal campo: nelle prossime ore si capirà meglio l’entità dell’infortunio, ma non c'è molta fiducia da parte dei bavaresi di vedere in campo martedì. il calciatore

Dopo aver perso Itō, Guerreiro, Davies, Upamecano, Neuer, Pavlovic e Coman nei giorni scorsi, Kompany rischia di non avere a disposizione neanche Musiala contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Il Bayern Monaco ha proseguito la sua marcia in vetta alla Bundesliga anche in casa dell'Augsburg rimontando l'iniziale svantaggio di Giannoulis con le reti di Musiala, Kane e Matsima: i punti di vantaggio dei bavaresi sul Bayer Leverkusen salgono a 9 in attesa che la squadra di Xabi Alonso scenda in campo contro l'Heidenheim.