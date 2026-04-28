PSG-Bayern Monaco 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: fischio d’inizio

La diretta live della partita PSG-Bayern Monaco per l'andata delle semifinali di Champions League 2025-2026. Luis Enrique con Doué nel tridente con Kvara e Dembélé, Kompany risponde con Musiala dal 1′ insieme a Kane, Olise e Diaz. Diretta TV e in streaming su Sky.
PSG-Bayern Monaco in diretta, inizia la partita
Fischio d'inizio della partita tra PSG e Bayern al Parco dei Principi.1
Kompany: “Ci conosciamo bene, i dettagli saranno decisivi"
Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa prima della partita che il Bayern Monaco affronterà il PSG nella semifinale di andata di Champions League 2025/26. L’allenatore dei bavaresi, domani non in panchina per squalifica, ha parlato in maniera chiara: “Gli attaccanti del PSG e come fermarli? Come potranno gli altri fermare i nostri? Non ci sono segreti ma dettagli, soluzioni negli spazi, ci affrontiamo per la quarta volta, abbiamo esperienza. Sono sempre state gare combattute, in equilibrio: abbiamo giocatori con esperienza, mai come stavolta saranno decisivi i dettagli e la qualità dei giocatori“.
Luis Enrique: "Bayern forte ma non c'è una squadra migliore di noi del PSG"
L'allenatore del PSG, Luis Enrique, ha parlato alla vigilia della partita del Parco dei Principi contro il Bayern di Monaco per la semifinale di Champions League: "Per quanto riguarda la regolarità, il Bayern è forse un po' più avanti di noi perché ha perso solo due partite. Ma per quanto riguarda quello che abbiamo dimostrato, non c'è squadra migliore di noi".
PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
Queste le scelte ufficiali di Luis Enrique e Vincent Kompany.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.
Chi è Sandro Schärer, l'arbitro di PSG-Bayern
Sarà lo svizzero Sandro Schärer l'arbitro designato per dirigere PSG-Bayern Monaco, andata della semifinale di Champions League. Spagnoli gli assistenti Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto ufficiale Jesus Gil Manzano: al var Carlos del Cerro Grande, avar Guillermo Cuadra Fernandez.
Schärer ha iniziato la sua formazione come arbitro nel 2005 e ha scalato rapidamente le gerarchie del calcio svizzero ed europeo. È stato designato per dirigere la finale della Nations League 2024-2025 a Monaco di Baviera. In precedenza, ha arbitrato la Supercoppa 2024 tra Real Madrid e Atalanta. È stato selezionato dalla FIFA per arbitrare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, diventando il primo svizzero a dirigere una fase finale mondiale dai tempi di Massimo Busacca nel 2010. Recentemente è stato scelto per dirigere la semifinale d'andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell'aprile 2026.
I precedenti tra PSG e Bayern Monaco
Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono incrociati 15 volte in Champions League, con un bilancio complessivo favorevole ai tedeschi: i bavaresi hanno ottenuto 9 vittorie, contro le 6 dei parigini. Un aspetto particolare è che tra le due squadre non si è mai verificato un pareggio nella competizione.
Anche il rendimento più recente sorride al Bayern, che ha fatto suoi gli ultimi cinque confronti consecutivi, incluso il successo per 2-1 nella fase a girone unico di questa edizione, disputato nel novembre 2025.
Come arriva il Bayern Monaco alla partita di Parigi
Il Bayern Monaco allenato da Vincent Kompany ha brillato nella fase a girone unico, chiudendo al secondo posto con sette successi e una sola battuta d’arresto, arrivata contro l’Arsenal, unica squadra capace di vincere tutte le otto gare.
Nella fase a eliminazione diretta, i bavaresi hanno poi confermato la loro forza imponendosi nettamente sull’Atalanta con un complessivo 10-2 e sul Real Madrid per 6-4, con il match di ritorno a dir poco entusiasmante con i Blancos.
Come arriva il PSG alla partita di oggi
Il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique, dopo una partenza poco brillante che lo aveva visto chiudere all’undicesimo posto nella fase a girone unico, ha cambiato passo a partire dai playoff. Da quel momento ha messo in mostra tutta la propria forza, eliminando il Monaco, dominando il Chelsea con un complessivo 8-2 agli ottavi e battendo nettamente il Liverpool FC per 4-0 nei quarti.
Adesso i parigini si preparano a disputare la terza semifinale consecutiva di UEFA Champions League, in una sfida ad altissima intensità dove l’equilibrio resta totale.
Dove vedere PSG-Bayern Monaco di Champions League in TV e streaming
La sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, disponibili per gli abbonati: Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, il match sarà visibile tramite l’app Sky Go oppure su NOW, acquistando il pass sport. La telecronaca sarà curata da Massimo Marianella, affiancato dal commento tecnico di Riccardo Montolivo, con gli inviati Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo.
L’emittente seguirà l’intera serata anche con il programma Champions League Show, condotto da Federica Masolin insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Mario Giunta.