PSG-Bayern Monaco 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: fischio d’inizio

Sarà lo svizzero Sandro Schärer l'arbitro designato per dirigere PSG-Bayern Monaco, andata della semifinale di Champions League. Spagnoli gli assistenti Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto ufficiale Jesus Gil Manzano: al var Carlos del Cerro Grande, avar Guillermo Cuadra Fernandez.

Schärer ha iniziato la sua formazione come arbitro nel 2005 e ha scalato rapidamente le gerarchie del calcio svizzero ed europeo. È stato designato per dirigere la finale della Nations League 2024-2025 a Monaco di Baviera. In precedenza, ha arbitrato la Supercoppa 2024 tra Real Madrid e Atalanta. È stato selezionato dalla FIFA per arbitrare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, diventando il primo svizzero a dirigere una fase finale mondiale dai tempi di Massimo Busacca nel 2010. Recentemente è stato scelto per dirigere la semifinale d'andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell'aprile 2026.