I giocatori del Bayern si allenano con un cerotto sull’orecchio per prevenire gli infortuni

Il Bayern Monaco si prepara per la grande semifinale di ritorno con il PSG, la partita più attesa da tutti gli appassionati della Champions League: all'andata al Parco dei Principi le due squadre hanno dato spettacolo con uno strepitoso 5-4 e anche in Baviera tutti si aspettano la stessa intensità. Gli occhi sono puntati sulle grandi stelle e i più attenti hanno notato che i giocatori del club tedesco si sono allenati portando uno strano cerotto all'orecchio.

Non hanno deciso tutti di forarsi i lobi per la grande occasione e di sicuro non è un vezzo estetico all'ultima moda. Il cerotto è stato messo dopo un piccolo prelievo di sangue che viene fatto regolarmente dal Bayern Monaco ormai da diverso tempo, come raccontato in autunno dalla BILD e ripreso di recente da diversi quotidiani francesi che sono rimasti stupiti da questa particolare attenzione, mirata a ridurre il rischio di infortuni muscolari.

Perché i giocatori del Bayern hanno un cerotto all'orecchio

È stato l'elemento che ha catturato l'attenzione di tutti: quasi tutti i giocatori del Bayern Monaco hanno affrontato l'ultimo allenamento prima della semifinale contro il PSG con un cerotto color carne apposto sul lobo dell'orecchio perché il club li sottopone regolarmente a piccoli prelievi di sangue. Dietro alla fasciatura non si nasconde nessun segreto: prelevando campioni di sangue prima e durante le sessioni di allenamento lo staff di Kompany può sapere quali sono i livelli di lattato e CK (creatinchinasi), ossia un enzima che funge da indicatore per danni ai muscoli come spiegano gli esperti della BILD. I prelievi vengono effettuati all'orecchio e non alla punta delle dita solo per praticità, perché si tratta di una zona molto vascolarizzata che alla fine viene coperta dal cerotto.

Diversi giocatori si sono allenati con i cerotti ai lobi

Più alto è il valore più c'è il rischio di potenziali infortuni che possono essere evitati modificando gli allenamenti o facendo dei trattamenti adeguati. La novità non è stata introdotta da Kompany perché questi prelievi venivano fatti in dalla gestione Tuchel. Servono per ridurre rischi legati alle lesioni muscolari e adeguare di conseguenza i carichi di allenamenti, un metodo molto efficace per il Bayern Monaco che in questa stagione ha potuto contenere gli infortuni muscolari delle sue stelle. Per questo i giocatori portano un cerotto al lobo, dal quale poco prima dell'allenamento è stato estratto il campione di sangue da controllare.