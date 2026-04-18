L’UEFA apre una procedura disciplinare sul Bayern Monaco: rischio sanzioni

La bellissima serata di mercoledì, che ha visto il Bayern Monaco vincere anche la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid e qualificarsi per la semifinale contro il PSG, potrebbe avere una sgradita coda per la squadra bavarese. L'UEFA ha infatti aperto una procedura disciplinare, dopo che alcuni fotografi sono rimasti feriti quando i tifosi di casa hanno scavalcato le barriere dell'Allianz Arena alla fine del match. Ora per il Bayern c'è il concreto rischio di sanzioni.

Invasione di tifosi e fotografi feriti al termine di Bayern Monaco-Real Madrid di Champions League

I gol segnati da Luis Diaz e Olise negli ultimi minuti – che hanno ribaltato il risultato e scolpito il pirotecnico 4-3 finale – hanno fatto esplodere l'entusiasmo dei sostenitori del Bayern, che non sono riusciti a trattenersi (né hanno trovato opposizione), oltrepassando le barriere ed entrando in una zona riservata ai fotografi a bordo campo. Alcuni di questi, che si trovavano in un'area tra la tribuna e i cartelloni pubblicitari, sono stati calpestati nella calca: un fotografo ha subìto una lacerazione alla testa, un altro ha avuto bisogno di cure mediche per ferite alla schiena e alle spalle. Secondo quanto riferito dalla polizia, le persone ferite sono state quattro, due uomini e due donne.

L'UEFA apre un'indagine disciplinare: i capi d'accusa e cosa rischia il Bayern

Il Bayern e i gruppi di tifosi si sono poi scusati, ma questo non ha impedito l'apertura dell'indagine disciplinare da parte dell'UEFA, coi seguenti capi d'accusa: disturbo e invasione da parte degli spettatori, ostruzione dei passaggi pubblici, lancio di oggetti, esposizione di un messaggio inappropriato per un evento sportivo (uno striscione anti UEFA), precedenti legati all'uso di fuochi d'artificio (il Bayern ha già una sanzione sospesa per la Sudkurve, cuore pulsante del tifo, a causa di un episodio del dicembre 2025).

I fotografi schiacciati dai tifosi del Bayern dopo il gol del 4–3 di Olise: di lì a poco saranno travolti

Chiaramente l'accusa più grave è quella relativa all'invasione finale della zona fotografi, che ha provocato feriti. La procedura ora è in mano all'Organo di Controllo, Etica e Disciplina dell'UEFA, cui spetterà eventualmente emettere le sanzioni ritenute congrue.

Il Bayern rischia concretamente una multa significativa (che potrebbe arrivare anche a 100mila euro, considerando la gravità e i precedenti). E ancora, in un crescendo di provvedimenti afflittivi, la chiusura parziale dello stadio per una o più partite di Champions. Nel peggiore dei casi ci potrebbe essere la chiusura di settori dell'Allianz Arena per la semifinale di ritorno contro il PSG, in programma il 6 maggio, anche se i tempi per una decisione di questo tipo sembrano troppo stretti.