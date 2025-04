L’Inter batte 3-1 il Cagliari e allunga in vetta: i nerazzurri sono momentaneamente a +6 sul Napoli

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

L'Inter batte il Cagliari abbastanza agevolmente a San Siro col punteggio di 3-1 e allunga momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A, portando il proprio vantaggio sul Napoli a 6 punti, in attesa dell'impegno degli azzurri lunedì sera in casa con l'Empoli. I rossoblù restano sestultimi, con 6 lunghezze di vantaggio su Empoli e Venezia, oggi vittorioso sul Monza. In rete per l'Inter Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck, di Piccoli il provvisorio 1-2 del Cagliari a inizio ripresa.

Simone Inzaghi fa abbondante turnover in vista del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco in programma al Meazza mercoledì prossimo: restano in panchina Acerbi, Bastoni, Pavard, Mkhitaryan e Thuram.

Pronti via e arriva subito il vantaggio dei nerazzurri al 13′ con Marko Arnautovic, che batte Caprile con un sinistro potente dopo aver fatto irruzione in area. Il Cagliari potrebbe pareggiare al 25′, ma Piccoli si mangia una clamorosa occasione tirando addosso a Sommer in uscita. Gol mangiato, gol subìto: la legge dal calcio viene applicata immediatamente da Lautaro Martinez, che segna il 2-0 un minuto dopo superando Caprile con un tocco sotto, su assist stupendo di Arnautovic di prima intenzione. L'Inter sfiora il tris in chiusura di prima frazione ancora con l'argentino, la cui rovesciata finisce fuori.

Un primo tempo dominato dalla squadra di Inzaghi, con un Arnautovic in versione extra lusso e un Lautaro uomo ovunque (23 gol per lui finora in stagione tra Inter e Argentina, oltre a 4 assist). Il secondo tempo si apre col gol di Roberto Piccoli che accorcia le distanze per il Cagliari con un perentorio stacco di testa su cross dalla sinistra di Augello, ma le speranze dei sardi durano poco, visto che Yann Bisseck segna la terza rete per i padroni di casa al 55′, a sua volta con un colpo di testa su calcio d'angolo pennellato da Dimarco.

A quel punto la partita è virtualmente finita, Inzaghi può fare i cambi per preservare ulteriori forze in vista del match col Bayern. L'unico sussulto arriva al 78′, con un salvataggio prodigioso di De Vrij con la testa quasi sulla linea di porta, su conclusione del solito Piccoli. Finisce 3-1, l'Inter prosegue all'inseguimento di tutti gli obiettivi stagionali.