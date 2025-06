video suggerito

Carboni al 92' evita lo psicodramma all'Inter con l'Urawa Reds al Mondiale per Club L'Inter rischia la figuraccia contro l'Urawa Red Diamonds e vince in rimonta 2-1 grazie ad una prodezza di Lautaro Martinez e alla zampata di Valentin Carboni. Prima vittoria per Chivu sulla panchina nerazzurra.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter rischia la figuraccia contro l'Urawa Red Diamonds e vince in rimonta 2-1 grazie ad una prodezza di Lautaro Martinez e alla zampata di Valentin Carboni. Prima vittoria per Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra al Lumen Field di Seattle, che ha reagisce alle difficoltà e si prende i primi 3 punti del Mondiale per Club.

La squadra nerazzurra ha rischiato la figuraccia contro i nipponici dopo il gol in apertura firmato da Ryoma Watanabe: secondo quanto riporta Opta, quello del calciatore dell'Urawa è il primo gol in assoluto di una squadra asiatica contro una formazione italiana nella storia del Mondiale per Club.

Solo una prodezza di Lautaro Martinez in rovesciata nei minuti finali poteva rianimare l'Inter ed evitare una botta mentale che sarebbe stata terribile da gestire per l'attuale stato di buona parte dello spogliatoio nerazzurro. Il Toro ha effettuato questo fantastico gesto tecnico e ha ridato verve ad una squadra che sembrava essere in grande difficoltà a trovare la porta avversaria: l'attaccante argentino aveva centrato anche una traversa nel primo tempo.

Cosa serve all'Inter per passare il girone e andare agli ottavi

Nei secondi finali a regalare la vittoria all'Inter è Valentin Carboni, che dal centro dell'area approfitta di una corta respinta della difesa dell'Urawa e batte Nishikawa sul secondo palo.

Ora l'Inter dovrà attendere il risultato di River Plate-Monterrey per capire cosa gli serve per passare il girone e qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo il pareggio della prima partita e la vittoria di oggi, se non vogliono problemi i nerazzurri devono battere il River Plate nel terzo match del torneo e volare al primo posto.

Inter-Urawa Red Diamonds, il tabellino

RETI: 11′ Watanabe, 78′ Lautaro, 92′ Carboni.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique (85′ Sucic), Barella, Asllani (72′ Bastoni), Dimarco (72′ Carboni); Esposito (46′ Mkhitaryan), Zalewski (46′ Pio Esposito); Lautaro Martinez. All. Chivu

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma (85′ Haraguchi); Yasui, Gustafson (85′ Ogiwara); Kaneko (65′ Sekine), Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza

ARBITRO: Beida Dahane.