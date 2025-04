video suggerito

Tre giocatori del Barcellona si sono scagliati contro Flick: tensione massima a 10 giorni dall'Inter Tensione alle stelle al Barcellona. Tre giocatori catalani si sono scagliati contro l'allenatore Flick al termine della partita contro il Celta Vigo. Tutto ciò a 10 giorni dalla semifinale Champions con l'Inter.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Barcellona ha vissuto un sabato di campionato in Liga a dir poco incandescente. La vittoria per 4-3 dei blaugrana sul Celta Vigo ha permesso alla squadra di Flick di proseguire la sua corsa in testa alla classifica mantenendo a debita distanza il Real Madrid che ora ha come grande obiettivo, dopo l'eliminazione dalla Champions, quello di puntare a ridurre lo svantaggio dai catalani. Il Celta ha dato filo da torcere al Barcellona che si è ritrovato a vivere una partita a dir poco difficile contro un avversario che di certo non si è mai risparmiato ma che poi si è dovuto arrendere alla forza e alla determinazione del Barca.

L'infortunio di Lewandowski sembrava essere l'unica nota stonata della serata ma in realtà anche ciò che è accaduto fuori dal terreno di gioco ha resto il clima all'interno dello spogliatoio catalano a dir poco incandescente. A renderlo tale, secondo quanto rivela il quotidiano ‘Sport' sarebbe stato lo sfogo di tre giocatori del Barcellona contro lo stesso Flick. Una situazione che sta rendendo la situazione tesissima all'interno dello spogliatoio a 10 giorni dalla semifinale d'andata di Champions contro l'Inter.

I giocatori in questione sono Ferrán Torres, Ansu Fati e Héctor Fort hanno espresso pubblicamente il loro disappunto per non aver giocato o per essere stati sostituiti, rendendo sempre più complicata la gestione dello spogliatoio nel tratto decisivo della stagione. Tutti vogliono giocare, ma Flick ha le idee molto chiare sul suo undici titolare e sulle sue rotazioni, tralasciando un gruppo di cinque o sei giocatori che praticamente non giocano per niente. Due di loro hanno avuto degli scontri alla fine della partita.

Flick con Fort che non vuole salutarlo.

Ansu Fati soprattutto si è sfogato duramente calciando un refrigeratore dalla panchina e gettando la sua pettorina a terra davanti allo staff tecnico, seccato per aver trascorso l'intero secondo tempo a riscaldarsi senza avere poi l'opportunità di poter entrare in campo. Sorprendente anche la rabbia di Héctor Fort che a fine partita si è rifiutato di abbracciare Flick. Non solo, ma non voleva avere a che fare con lui, e l'allenatore ha risposto sussurrandogli qualcosa all'orecchio.

La rabbia di Ferran Torres dopo essere stato sostituito

A loro due va aggiunto anche lo sfogo di Ferran Torres che una volta sostituito non ha salutato Flick uscendo dal campo calciando un pallone che era a terra allontanando anche l'allenatore in seconda Marcus Sorg quando ha cercato di calmarlo. Insomma, il clima è incandescente anche se c'è da sottolineare come sia per tutti più una voglia di giocare in questa stagione in cui il Barcellona può tornare ad essere protagonista su tutto che un vero sfogo contro il proprio allenatore.