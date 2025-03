Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club con l’Inter, l’indiscrezione: “Anche Real e Al-Hilal interessate”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo vuole il Mondiale per Club 2025 a tutti costi e in Inghilterra sono sicuri: "Real Madrid, Inter e Al-Hilal sono interessate". Il fuoriclasse portoghese non ha ancora firmato il rinnovo con l'Al-Nassr e vorrebbe essere tra i protagonisti della prossima competizione FIFA che si giocherà negli USA in estate. Una situazione complicata, ma non impossibile, soprattutto considerando le ultime informazioni.

L'ex giocatore di Real Madrid, Juventus e Manchester United si è trasferito in Arabia Saudita con l'intenzione di continuare a vincere titoli, oltre al vantaggio economico enorme rispetto a quanto gli avrebbe garantito qualsiasi altro club di livello internazionale in Europa, ma potrebbe esserci un nuovo clamoroso capitolo nella sua carriera.

Cristiano Ronaldo vuole il Mondiale per Club: Inter tra le opzioni

Il contratto di CR7 con l’Al-Nassr è in scadenza in estate e ancora non è arrivato l'accordo per il rinnovo: nelle scorse settimane era stata paventata l'ipotesi di un passaggio all'Al-Hilal ma non ci sono state conferme in merito.

Nelle ultime ore Sky Sports UK ha riportato un'indiscrezione che è stata ripresa da alcuni media spagnoli che potrebbe cambiare ogni cosa nei prossimi mesi: l'idea di Cristiano Ronaldo sarebbe quella di arrivare da free agent e mettersi a disposizione di un club che giochi il prossimo Mondiale negli Stati Uniti sfruttando la finestra di mercato di inizio giugno. "Real Madrid, Inter e Al Hilal sono interessate", questa l'indiscrezione che rimbalza da diverse ore sul futuro di CR7.

Secondo Sky Sport UK sarebbero queste tre le squadre che potrebbero puntare al suo ingaggio: il Real Madrid per la ‘Last Dance' del cinque volte Pallone d'Oro, i nerazzurri perché sono alla ricerca di un attaccante mentre la squadra saudita sarebbe una buona opzione per restare nel paese e giocare a livelli più competitivi rispetto all'Al-Nassr.

Appare alquanto improbabile che Real e Inter possano puntare su CR7 mentre l'ipotesi l'Al-Hilal potrebbe essere più percorribile.