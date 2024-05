video suggerito

L’Atalanta manda Juventus e Bologna in Champions League e vede il 4º posto: battuta la Roma L’Atalanta non si ferma più e ora sogna il quarto posto, Roma battuta 2-1: show di De Ketelaere nel primo tempo, altra prestazione favolosa della Dea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta non si ferma più e ora sogna il quarto posto. La squadra di Gasperini vince 2-1 contro i giallorossi grazie alla doppietta di De Ketelaere e scavalca la squadra di De Rossi in classifica: ora gli orobici sono a -4 dal quarto posto ma hanno sempre una partita da recuperare (il 2 giugno contro la Fiorentina).

La Dea è un rullo compressore nella prima frazione e non lascia scampo ai giallorossi. La squadra di Gasperini è in uno stato di grazia incredibile sia a livello tecnico che emotivo e riesce a fare tutto in maniera semplice, facendo apparire facili tutte le cose che fa.

Poco dopo il quarto d'ora di gioco, Scamacca innesca Charles De Ketelaere: il belga si porta il pallone sul destro e punisce Svilar con un tiro angolato. Gioia al Gewiss Stadium. Passano pochi secondi e arriva il raddoppio: Koopmeiners scambia con Scamacca e serve De Ketelaere, che sotto porta insacca il suo nono gol in campionato. Ancora festa per i tifosi atalantini. La squadra di Gasperini va vicinissima al gol in altre due occasioni sempre con CDK ma manca l'obiettivo sempre per pochi cm.

La ripresa sembra avere lo stesso spartito, con l'Atalanta in pieno contro, ma poco dopo l'ora di gioco viene assegnato un calcio di rigore per la Roma: tacco di Lukaku per Abraham, Djimsiti entra in scivolata e stende il numero 9 sul tiro. Grandi proteste dei nerazzurri ma l'arbitro è irremovibile: Lorenzo Pellegrini va sul dischetto e angola molto bene alla destra di Carnesecchi.

Il tabellino di Atalanta-Roma

RETI: 18′ e 20′ De Ketelaere, 66′ Pellegrini.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson (88′ Miranchuk), Pasalic (75′ Scalvini), Ruggeri (57′ Zappacosta); Koopemeiners; De Ketelaere (57′ Toure), Scamacca (57′ Lookman)

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Bonfanti, Palestra, Comi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen (86′ Azmoun), Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante (86′ Joao Costa), Paredes (46′ Bove), Pellegrini, Angelino; Baldanzi (46′ Abraham), Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Aouar, Zalewski, Pisilli. Allenatore: Daniele De Rossi.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.