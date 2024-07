video suggerito

Chi è Thijs Dallinga, il nuovo colpo di mercato del Bologna da Champions: è il sostituto di Zirkzee Il Bologna ha definito con il Tolosa l’acquisto di Thijs Dallinga: sarà il gigante olandese che sostituirà Zirkzee nell’anno del ritorno in Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Joshua Zirkzee andato al Manchester United è già il passato per il Bologna che, in vista della nuova stagione che lo vedrà tornare in Champions League, ha definito l'acquisto del nuovo centravanti rossoblu: l'ultimo colpo di mercato dei felsinei è infatti Thijs Dallinga, attaccante olandese classe 2000 (compirà 24 anni il prossimo 3 agosto) messosi in mostra nelle ultime due stagioni con la maglia del Tolosa con i suoi 37 gol e 8 assist messi a segno in 86 presenze tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia.

La nuova punta arriverà alla corte di Vincenzo Italiano a titolo definitivo con il Bologna che pagherà una cifra vicina ai 15 milioni di euro (a cui si possono aggiungere ulteriori 2 milioni di euro di bonus legati al rendimento del calciatore in Emilia). Nonostante lui abbia un fisico da centravanti tradizionale (1,90 m x 72 kg), il suo idolo è l'uruguayano Luis Suarez ammirato da vicino nel periodo in cui militava tra le fila dell'Ajax e con cui condivide il club d'esordio nel calcio europeo, cioè il Groningen.

In patria, fin dai tempi in cui deliziava a suon di gol i tifosi dell'Excelsior (con cui è stato capace di siglare 33 gol in un singolo campionato di Serie B olandese), viene paragonato ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, vale a dire l'ex milanista Klaas-Jan Huntelaar. Ad accomunarli, secondo gli addetti ai lavori, il fiuto del gol e la capacità di finalizzare sia di piede che di testa.

Con l'approdo al Bologna, Thijs Dallinga va dunque a colmare quel vuoto lasciato dalla partenza di Zirkzee caricandosi sulle spalle il peso dell'attacco felsineo per permettere alla batteria di trequartisti che agirà alle sue spalle di trovare spazi nelle difese avversarie. Da lui Vincenzo Italiano si aspetta dunque tanto sia in termini di gol che di partecipazione alla manovra offensiva della sua squadra che quest'anno dovrà affrontare il più prestigioso palcoscenico della Champions League.