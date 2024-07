video suggerito

Joshua Zirkzee al Manchester United adesso è ufficiale: un altro talento lascia la Serie A Joshua Zirkzee saluta il Bologna e la Serie A dopo solo due anni. L’attaccante olandese vestirà la maglia del Manchester United, con cui ha firmato un contratto fino al 2029. Un’operazione da 42.5 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si sapeva da giorni ma adesso è ufficiale attraverso il comunicato del Bologna che ha salutato sui social e attraverso il proprio sito Joshua Zirkzee. Il talentuoso attaccante olandese, una delle più belle sorprese dell'ultimo campionato di Serie A, non giocherà più in Italia ma in Premier League, con la maglia del Manchester United: un altro giovane emergente che lascia il nostro calcio, sempre più in difficoltà nel trattenere i giocatori migliori.

A Bologna non è stato per tanto tempo ma quanto ha fatto è bastato per entrare nel cuore e nella storia del club rossoblù: arrivato nel 2022, in due stagioni è riuscito a trascinare la squadra felsinea al sogno più grande, quello della Champions League, competizione europea in cui il Bologna giocherà. Senza Zirkzee che salterà l'appuntamento con la coppa principale vista l'assenza dello United.

Il comunicato del Bologna che saluta Zirkzee

Due stagioni, 54 presenze e 13 gol in totale con una prima stagione decisamente sottotono, per il classico adattamento all'Italia e al nostro calcio. Poi, l'exploit lo scorso campionato con Zirkzee che ha saputo regalare punti fondamentali per la scalata storica del Bologna in classifica: "Il Bologna FC 1909 comunica, conseguentemente alla decisione del calciatore di esercitare la clausola prevista nel proprio contratto, di avere ceduto al Manchester United Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee a titolo definitivo".

Questo il comunicato ufficiale, mentre sui social non sono mancati gli slanci di puro affetto da parte del club verso l'olandese, salutato con un abbraccio virtuale: "Grazie Joshua e in bocca al lupo per la tua carriera" si legge sull'account ufficiale del Bologna. "Queste emozioni non le dimenticheremo mai".

Zirkzee al Manchester United: le cifre e i dettagli del contratto

Gli inglesi non pagheranno i 40 milioni di euro previsti dalla clausola nel contratto di Zirkzee e il Bologna percepirà una somma leggermente superiore a quella concordata, con una modalità di pagamento in momenti differenti. Ma quanto percepirà il Bologna da questa cessione?

I Red Devils pagheranno 42,5 milioni di euro (in 3 anni) con il giocatore da subito a disposizione del club inglese. Con questa cessione anche il Bayern Monaco potrà beneficiare perché la società tedesca detiene ancora il 45% dei diritti su una futura rivendita del giocatore che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione 2030.