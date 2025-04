video suggerito

Onana lascia i pali dello United e si scatena in campo: aveva un conto in sospeso in Europa League Il portiere del Manchester United protagonista di un balletto provocatorio verso i tifosi del Lione che lo avevano beccato a più riprese.

A cura di Marco Beltrami

André Onana è tornato titolare in Europa League dopo aver saltato la sfida di Premier League tra il suo Manchester United e il Newcastle. Contro il Lione, il portiere del Camerun, aveva più di un sassolino dalla scarpa da togliersi e lo ha fatto. Non ha aspettato certo la conclusione del match l'ex estremo difensore dell'Inter per lasciarsi andare contro i tifosi ospiti che lo hanno più volte beccato nelle fasi iniziali della partita. Una situazione prevedibile considerando le critiche ricevute da Onana tra andata e ritorno.

Il momento in cui il numero 24 del Manchester United si è scatenato è arrivato in apertura del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Quando Ugarte ha portato avanti i Red Devils contro il Lione, ecco che il portiere africano non ha resistito. Dopo aver lasciato i pali, Onana si è spostato nella zona del campo sotto al settore occupato dai tifosi ospiti ed ha improvvisato un balletto. Saltelli buffi, mani alzate sulla testa e anche qualche parola. Una rivincita bella e buona quella dell'estremo difensore incontenibile.

Non ha temuto che la sua gioia potesse rivelarsi un boomerang, con la possibilità magari di un recupero della formazione francese. Troppo forte la voglia di esultare in faccia ai tifosi rossoblu, che lo avevano apostrofato in malo modo. Ma non solo: la sfida della vigilia era stata contraddistinta da non poche polemiche dopo le parole pre-partita di Onana.

Quest'ultimo aveva sottolineato le differenze tra il Manchester United e il Lione, considerato non al livello degli inglesi. Un intervento che ha scatenato la reazione piccata di Matic, altro ex "italiano", con un passato nella Roma. Parole forti quelle del serbo che aveva definito Onana come uno "dei peggiori portieri nella storia del Manchester United". Da allora ecco le prestazioni disastrose di Onana, poi rimasto a guardare con il Newcastle. Ora la rivincita, sul campo.