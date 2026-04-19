Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoi

Allo Stadio Veneziani la sfida tra Monopoli e Foggia è interrotta nei minuti di recupero per un’invasione di campo. Tensione sugli spalti e in campo, con un agente ferito e squadre rientrate negli spogliatoi prima di finire il match.

Serata di forte tensione nel Girone C di Serie C allo stadio Veneziani, dove la sfida tra Monopoli e Foggia si è conclusa tra disordini nei minuti finali e un'invasione di campo.

Sul punteggio di 1-0 per la squadra di casa, il match è stato interrotto nel recupero dopo che una parte del settore ospiti si è resa protagonista di una invasione di campo. Prima il lancio di un fumogeno, poi l’apertura di un varco che ha permesso ad alcuni sostenitori foggiani di entrare sul terreno di gioco, con l’obiettivo di avvicinarsi ai calciatori, immediatamente rientrati negli spogliatoi per motivi di sicurezza.

La situazione è rapidamente degenerata e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno bloccato uno dei tifosi entrati in campo e riportato la calma tra le due tifoserie.

Foggia vicino alla Serie D: decisiva l'ultima giornata di campionato

Dopo la sospensione, la partita è stata comunque considerata conclusa con il risultato di 1-0 con il gol di Maguette Fall al 54′. Un epilogo pesante per il Foggia, che a una giornata dal termine del campionato si trova in una situazione complicata di classifica, terzultimo e distante dalla zona playout (a -9 dal Giugliano quartultimo che questa sera ha pareggiato con il Benevento).

La stagione dei Satanelli si deciderà quindi nell’ultima giornata: al Foggia servirà una vittoria con la Salernitana, sperando che il Giugliano non vinca a Caserta e auspicando che il Siracusa non vinca con il Trapani. Una serie di incastri non semplici.

La stagione della squadra rossonera era già iniziata sotto una cattiva stella ma con il passare delle giornate le cose sono peggiorate: il cambio di proprietà aveva ridato un po' di brio all'ambiente ma la squadra, pur avendo cambiato guida tecnica tre volte, non è mai stato in gradi di svoltare realmente e i risultati sono sempre peggiorati.