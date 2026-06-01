Pochettino mostra il pc ai giocatori durante la partita, ma ai Mondiali potrebbe essere vietato

Pochettino ha sfruttato la pausa di idratazione per mostrare dei video ai giocatori degli Stati Uniti, una strategia che potrebbe non essere ammessa ai Mondiali.

Nei prossimi Mondiali le pause di idratazione saranno sempre più frequenti, viste le elevate temperature che costringeranno le squadre a fermarsi a metà del primo e del secondo tempo. Nell'amichevole contro il Senegal Pochettino ha provato a sfruttare al meglio quei pochi minuti per dare indicazioni: invece di bere acqua a bordocampo, i giocatori degli Stati Uniti si sono radunati attorno alla panchina mentre il CT parlava e un membro dello staff teneva in mano un pc con le nuove tattiche di gioco.

Anche quei pochi minuti di pausa per poter bere e riprendere fiato potrebbero trasformarsi nell'occasione per tenere una riunione lampo e aggiustare il tiro qualora fosse necessario. Pochettino è stato il primo allenatore a sfruttare la pausa in questo senso, ma la sua strategia potrebbe non essere consentita ai Mondiali, anche se in realtà la presenza di pc in panchina non è vietata dal regolamento della FIFA.

L'ultima idea degli Stati Uniti per le pause di idratazione

Oltre all'intervallo da qualche anno sono state introdotte due nuove pause durante le partite che si vedono principalmente quando si gioca di giorno e con il caldo. Si tratta delle brevissime pause di idratazione, durante le quali i giocatori si fermano a bordocampo per bere per tre minuti, giusto il tempo necessario prima di ritornare in campo. Ma Pochettino le ha trasformate in un momento tattico per rivedere insieme le azioni: durante l'amichevole contro il Senegal ha chiamato la sua squadra attorno alla panchina, munito di pc per mostrargli dei video. È una strategia innovativa che potrebbe non essere consentita durante i Mondiali.

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Nel post partita il CT ha spiegato cosa stava facendo: "Penso che sia molto utile per i giocatori vedere le azioni. Non si tratta solo di dire loro cosa vuoi che migliorino o cosa devono fare, è importante vedere l'immagine. Vedremo ora ai Mondiali se lo permetteranno e come lo realizzeremo". Da regolamento non è vietato portare strumenti tecnologici in panchina (spesso gli staff tecnici si muniscono di un tablet), ma la riunione davanti al pc non è proprio la stessa cosa: non esiste una regola che ponga delle limitazioni alle pause di idratazione, ma l'invenzione di Pochettino potrebbe portare la FIFA a valutare l'inserimento di qualche postilla. Le pause che verranno introdotte ai Mondiali in tutte le partite, dalla lunghezza di tre minuti inserite a metà di ogni tempo, servono per tutelare il benessere dei giocatori ma hanno anche implicazioni commerciali.