Per i Mondiali 2026 nasce il lavoro dei sogni: guadagnare 50 mila euro per seguire tutte le 104 partite

Il ruolo da ricoprire tra il prossimo 11 giugno e il 19 luglio, durante i Mondiali 2026 è quello di “Chief World Cup Watcher”, letteralmente il “Capo Spettatore della Coppa del Mondo”. Un fortunato tifoso, dopo una rigorosa selezione, avrà una postazione privilegiata in Time Square a New York per seguire tutte le 104 partite. Un lavoro da favola per uno stipendio altrettanto da favola: quasi 50 mila euro.

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Si tratta di essere assunti come "Chief World Cup Watcher", letteralmente il "Capo Spettatore della Coppa del Mondo". Una posizione "aperta", promossa dai colossi americani delle telecomunicazioni "FOX Sports", "FOX One" e la piattaforma per la ricerca di lavoro "Indeed" che hanno deciso di assumere un tifoso che avrà un compito preciso e delicato: guardare tutte le 104 partite in programma ai prossimi Mondiali 2026, da un posto riservato in Time Square a New York, con un regolare contratto e uno stipendio tutt'altro che secondario: quasi 50 mila euro.

Il lavoro dei sogni: che cos'è il "Chief World Cup Watcher" ai Mondiali 2026

Un'iniziativa lanciata sui social dai canali ufficiali dei tre broadcaster americani e che ha suscitato curiosità, interesse e poi ha spalancato un sogno ad occhi aperti per qualsiasi appassionato di calcio che volesse cimentarsi durante i prossimi Mondiali estivi. Per un mese e mezzo dovrà seguire tutte le partite in programma, per la prima volta salite a 104 per l'apertura del torneo a 48 Nazionali, senza doversi perdere un solo istante. È questa l'unico obbligo che, per un tifoso, non sarà di certo un problema assecondare al meglio. Tanto più che si sarà pagati lautamente per una maratona senza sostedall'11 giugno al 19 luglio.

A sottolineare che non si tratta della classica iniziativa semplicemente a scopi pubblicitari è stato Robert Gottlieb, presidente del marketing di FOX Sports, che ha confermato come il ruolo di "Chief World Cup Watcher" è una realtà e verrà ricoperto da una persona che sarà totalmente immersa nel torneo iridato, con l'ambizioso intento di rendere il Mondiale americano "un torneo storico, che richiede un reclutamento altrettanto storico". Il tutto remunerato con uno stipendio anch'esso da favola, di circa 50 mila euro.

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Cosa fare per potersi candidare al ruolo di Chief World Cup Watcher: la selezione e le competenze

Ma chi potrà davvero poter ambire a questa occupazione da sogno? I responsabili assicurano che nulla sarà lasciato al caso, anzi. Ci si dovrà sottoporre ad un rigoroso processo di selezione per ottenere questo lavoro e per avere una sola possibilità di essere scelti, i candidati dovranno innanzitutto creare un profilo completo e di qualità sulla piattaforma di ricerca lavoro di "Indeed". Ma non basterà, perché l'annuncio di lavoro si rivolgerà unicamente a candidati in grado di saper descrivere il gioco, analizzare le partite e produrre contenuti multimediali coinvolgenti.

I possibili candidati dovranno mettere dunque evidenza le proprie competenze nel campo del reportage, del giornalismo e della creazione di contenuti, attraverso un video sui social media per dimostrare la propria passione e spiegare perché sarebbero la figura ideale per ricoprire questo incredibile ruolo.