Crolla la quota del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: i bookmakers alzano le chance di 10 volte

Crollo vertiginoso della quota dell’Italia ripescata ai Mondiali: cosa sta succedendo, perché tutti i bookmakers hanno alzato addirittura di 10 volte le possibilità della nazionale azzurra di giocare la fase finale della Coppa del Mondo.

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Il grande Rino Tommasi diceva che i bookmakers, a differenza di tutti gli altri che fanno pronostici, difficilmente sbagliano, visto che lo fanno per mestiere. E per non sbagliare, gli operatori di scommesse si sono riallineati tutti in maniera abbastanza clamorosa – vista la grandissima oscillazione della quota, letteralmente crollata – rispetto a quanto proposto all'inizio di aprile sull'eventuale ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026. In quel momento, che la nazionale azzurra fosse ripescata al posto dell'Iran (in caso di forfait della squadra asiatica a causa della guerra con gli Stati Uniti) era quotato a 50, adesso paga soltanto 5 volte la posta, come si può trovare oggi sulle lavagne degli operatori attivi nel nostro Paese. Significa che per i bookies le chance di ripescaggio di Donnarumma e compagni sono aumentate addirittura di 10 volte in meno di un mese.

Perché i bookmakers abbattono la quota: cosa sta succedendo per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali

Ma perché la quota di una scommessa scende o – come in questo caso – precipita? I motivi principali sono essenzialmente due. Il primo e più comune è il flusso pesante di denaro: quando tanti soldi entrano sull'esito di un evento, il bookmaker ne abbassa rapidamente la quota per limitare il proprio rischio qualora si verifichi quell'evento.

Il secondo motivo è se sono disponibili nuove informazioni o notizie che possono cambiare lo scenario circa la probabilità di quell'evento. Quindi infortuni, squalifiche, novità di formazione, condizioni ambientali o climatiche, se si parla di partite. Voci, indiscrezioni o notizie riservate (spesso prima che escano sui media) se invece si parla di altre vicende come possono essere trasferimenti di calciomercato, elezioni politiche, competizioni musicali. O qualcosa di molto peculiare come il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, dopo aver fallito per l'ennesima volta la qualificazione alla fase finale, perdendo ai rigori in Bosnia.

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I bookmakers monitorano tutto in tempo reale e aggiustano le probabilità – con le relative quote – se hanno motivi concreti per farlo. I motivi in questione, oltre al volume di scommesse dei tifosi italiani che evidentemente hanno puntato sul ripescaggio della nazionale, sono da ricercare evidentemente nell'incertezza assoluta che tuttora circonda la partecipazione dell'Iran ai Mondiali (per quanto riguarda l'eventuale buco in tabellone da colmare) e soprattutto nell'insistenza di Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, riguardo alla causa perorata con lo stesso Trump e col presidente della FIFA Infantino affinché sia l'Italia a essere ripescata ("ha il 50% di possibilità"), in virtù della possibilità che in linea teorica l'articolo 6.7 lascia alla pura "discrezionalità" della FIFA.

Cosa succederà molto probabilmente in caso di forfait dell'Iran

Ovviamente il fatto che i bookmakers abbiano abbassato la quota, pur tantissimo, non significa che l'Italia sarà ripescata ai Mondiali (pagarla a 5 è considerare comunque l'evento abbondantemente sfavorito), ma semplicemente che vogliono pagare meno qualora accada e che ritengono corretto farlo. La realtà dice che in caso di ritiro dell'Iran, sarebbero gli Emirati Arabi – con grandissima probabilità – a prenderne il posto, in ossequio al principio della suddivisione dei posti per confederazioni continentali (una squadra asiatica al posto di un'altra asiatica).